Cuando la confianza se desmorona públicamente

El coste social de la infidelidad en la literatura

Migajas domésticas y patibulos digitales

Los límites del poder

Aunque muchos críticos de la élite están ellos mismos comprometidos moralmente en la trilogía, la transgresión de Cowperwood se convierte en un arma para desacreditarlo . Su breve exilio demuestra que el poder puede aplazar, pero no borrar, el precio de la traición. Una vez que se rompe la confianza, incluso los poderosos se convierten en un lastre. No caen con menos frecuencia, solo de forma más llamativa.

El ojo que todo lo ve

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.