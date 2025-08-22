David Byrne viene calentando su nuevo trabajo discográfico Who Is The Sky?, y en ese sentido lanzó recientemente “The Avant Garde,” el más reciente sencillo. El trabajo llega entero a su público el 5 de septiembre a través de Matador Records.

Sobre la canción, “The Avant Garde” aborda los méritos del arte por el arte: “it’s ahead of the curve / it’s deceptively weighty, profound, absurd / it’s whatever fits.”

Al respecto, Byrne dice: “Algunas personas escucharán esto y dirán: ‘David está criticando a sus amigos,’ pero es más complejo que eso. Cualquiera que me conozca sabe que voy a muchos espectáculos que podrían clasificarse como vanguardistas o experimentales. Las obras atrevidas y poco tradicionales me inspiran enormemente, ya que a menudo cambian mi forma de pensar e influyen en lo que hago (sin que yo simplemente me apropie de las ideas, espero). Dicho esto, intentar algo sin probar, algo radicalmente nuevo, es arriesgado. A veces, como ocurre con cualquier cosa arriesgada, no da en el blanco. No hay garantía de que se logre lo que se pretende, pero cuando se logra, las recompensas emocionales e intelectuales, valen la pena.

Ese es el riesgo que se corre al crear algo nuevo y poco convencional. Así que sí, hay veces en las que no significa nada, pero a menudo hay veces en las que surge algo totalmente original y todo vale la pena. Me encanta que la gente de Ghost Train y Kid Harpoon tomaran lo que podría haber sido una canción bastante convencional que yo había escrito (al menos musicalmente) y la convirtieran en algo que, para mí, suena como una mezcla entre Led Zeppelin y Dirty Projectors.”

Who Is the Sky? es el primer álbum de Byrne desde el aclamado American Utopia, publicado en 2018, que más tarde se adaptó a un exitoso musical de Broadway y a una película de HBO.

El álbum fue producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), ganador de un Grammy, mientras que las 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara, Ghost Train Orchestra, con sede en Nueva York.

Entre los invitados se encuentran Hayley Williams, de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner (puede preordenar el disco en este enlace).

En septiembre, David Byrne dará inicio a una gran gira mundial. La etapa europea y británica comenzará el 12 de febrero en Berlín e incluirá cuatro conciertos en el Eventim Apollo de Londres en marzo. Puede encontrar más información y entradas disponibles en su página oficial, davidbyrne.com.

El nuevo álbum ya ha ofrecido más sonidos. Porque ya se escuchó el pegajoso primer sencillo “Everybody Laughs”, que marca la pauta de Who Is the Sky? con sus temas universales sobre la conexión humana y el potencial de unidad social frente al caótico panorama mundial. Compartimos el video, dirigido por el artista multimedia, Gabriel Barcia-Colombo.

Además, El mes pasado, David reveló el segundo sencillo del álbum, “She Explains Things to Me,” que aborda algunos de los temas más profundos de Who Is the Sky? y está parcialmente inspirado en el libro de Rebecca Solnit, Men Explain Things to Me.

Portada de 'Who's The Sky'. | Foto: Matador Records

“A mi edad, al menos en mi caso, se impone una actitud de ‘me da igual lo que piensen los demás,’” afirma Byrne sobre el espíritu detrás de Who Is the Sky?.

Puedo salir de mi zona de confort sabiendo que a estas alturas ya sé quién soy y más o menos lo que hago. Dicho esto, cada nuevo conjunto de canciones, incluso cada canción, es una nueva aventura David Byrne