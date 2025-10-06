Suscribirse

Artistas

‘Mujeres de Café’: conozca sobre el libro que le rinde homenaje a las artistas y músicas del eje cafetero

Es la tercera publicación del proyecto cultural Mujer Colombia, que desde hace cuatro años reconoce y visibiliza el legado de más de mil mujeres músicas del país.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Arcadia
6 de octubre de 2025, 4:51 p. m.
MUJERES DE CAFÉ es el nuevo capítulo del proyecto Mujer Colombia.
MUJERES DE CAFÉ es el nuevo capítulo del proyecto Mujer Colombia. | Foto: cortesía Mujer Colombia

El próximo 29 de octubre, el Auditorio del Banco de la República en Manizales acogerá un evento que le rendirá tributo a la fuerza femenina en la música colombiana.

Se trata de Mujeres de Café, el tercer libro de la serie editorial del proyecto cultural Mujer Colombia que en ediciones anteriores publicó Mujeres de Caña Dulce y Mujeres de Flor y Carriel. Esta iniciativa, que desde hace cuatro años reconoce y visibiliza el legado de más de mil mujeres músicas del país, llega a su nueva entrega con un homenaje a cien artistas y creadoras del Eje Cafetero.

Contexto: La novela ‘Solas en el silencio’, de Silvia Intxaurrondo, llega a Colombia y desnuda un silencio cómplice

Gestado por María Isabel Saavedra y Vicky Echeverri, el proyecto integra un libro de lujo, diez Premios a la Excelencia, un documental y una serie de conciertos que trascienden el formato de espectáculo tradicional y se convierten en vivencias que conectan al público con la historia y el legado de las músicas del país.

Maria Isabel Saavedra
Maria Isabel Saavedra | Foto: cortesía Mujer Colombia
Vicky Echeverri
Vicky Echeverri | Foto: cortesía Mujer Colombia

La tercera edición reúne las historias de 100 mujeres que han marcado la cultura musical de la región durante el último siglo. Personalidades como Amparo Grisales, Carolina la O, La Muchacha, Lady Juliana, Lorena Urrea y Victoria Sur, entre otras, acompañarán la gala que contará con alfombra roja y la presencia de las homenajeadas.

El evento cuenta con el apoyo de la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Cultura de Caldas, la Licorera de Caldas, Pasión del Cielo, Medical Imaging y entidades culturales de los tres departamentos del cordón cafetero, consolidando un espacio para exaltar la resiliencia, la unidad y la sororidad que caracteriza a las mujeres de la región.

Esta iniciativa, que desde hace cuatro años reconoce y visibiliza el legado de mujeres músicas del país, llega a su nueva entrega con un homenaje a cien artistas y creadoras del Eje Cafetero.
Esta iniciativa, que desde hace cuatro años reconoce y visibiliza el legado de mujeres músicas del país, llega a su nueva entrega con un homenaje a cien artistas y creadoras del Eje Cafetero. | Foto: cortesía Mujer Colombia

Mujeres de Café es un concepto que busca visibilizar y honrar a las mujeres del Eje Cafetero —Caldas, Risaralda y Quindío— que han hecho y hacen grande la música dentro y fuera de la región. Hace parte de la iniciativa de un colectivo de mujeres denominado Mujer Colombia, cuyos proyectos han tenido exitosos lanzamientos en otras zonas del país.

Isabel Ramirez Ocampo es 'La Muchacha', cantautora manizaleña que presentará su nuevo álbum 'Más Canciones Crudas' en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
Isabel Ramirez Ocampo es 'La Muchacha', cantautora manizaleña que hace parte de las voces destacadas por el proyecto. | Foto: Camila Azcárate

En 2023, con el libro Mujeres de Caña Dulce en el Valle del Cauca, respaldado por la Secretaría de Cultura, la Gobernación del Valle, el Festival del Mono Núñez, la Feria de Cali y múltiples entidades culturales. Y en 2024 con Mujeres de Flor y Carriel, en Antioquia, gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Fábrica de Licores de Antioquia, la Cámara de Comercio, Garantías Comunitarias y Acinpro, entre otros aliados.

Mujeres Colombia

Es un proyecto cultural, artístico y editorial que desde hace cuatro años se ha consolidado como una de las iniciativas femeninas más completas de Colombia. Su propósito es rescatar, visibilizar y rendir homenaje a las mujeres músicas, gestoras y creadoras que, a lo largo de un siglo, han tejido la memoria cultural del país desde cada región.

Contexto: Recomendados editoriales: de libertades, discursos, vírgenes y matas ancestrales

Este sueño, que incluye un libro en edición de lujo, conciertos con las mujeres homenajeadas, un documental y los Premios a la Excelencia, se ha convertido en un movimiento que celebra la sororidad, la resiliencia y la unidad femenina en la música. Antes de este, la serie editorial ha dado vida a otros dos libros de colección:

  • Mujer de Caña Dulce, que abrió la puerta al reconocimiento de las voces femeninas en el folclor y la tradición del Valle del Cauca.
En ediciones anteriores publicó Mujeres de Caña Dulce y Mujeres de Flor y Carriel.
En ediciones anteriores publicó Mujeres de Caña Dulce y Mujeres de Flor y Carriel. | Foto: cortesía Mujer Colombia
  • Mujeres de Flor y Carriel, dedicado a las artistas que con su fuerza y sensibilidad han dejado huella en diferentes géneros de Antioquia.
En ediciones anteriores publicó Mujeres de Caña Dulce y Mujeres de Flor y Carriel.
En ediciones anteriores publicó Mujeres de Caña Dulce y Mujeres de Flor y Carriel. | Foto: cortesía Mujer Colombia

Las carátulas de los tres libros han sido realizadas por la artista caleña Isa Zapata, cuya obra ha acompañado visualmente la esencia de cada publicación. Con cada entrega, el proyecto busca no solo contar historias, sino también inspirar a nuevas generaciones de mujeres a seguir construyendo un camino en el arte, la cultura y la música, reafirmando que su voz es parte fundamental del patrimonio colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

caféEje CafeteroMujeresArtistasLibros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.