Oración al Espíritu Santo para pedir sabiduría y entendimiento

Oración para pedir por sabiduría

En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo dios de infinita caridad dame tu santo amor espíritu santo de piedad y dulce caridad lléname de tu sabiduría de tu fuerza y entendimiento espíritu santo fuente de luces celestiales mándame tu luz desde los cielos ilumina mis actos y palabras purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz espíritu santo tercera persona de la santísima trinidad amor del padre y del hijo perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros yo te adoro humildemente te alabo y te bendigo y en ti busco amparo protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige espíritu santo dios eterno cuya gloria colma los cielos y la tierra ilumina me fortifica me guía me consuela me ven y sana mi pobre corazón ahora lleno de dolor ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo donde el altísimo que eres nuestro consuelo ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro hazme fuerte para salir de toda mala situación guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores y si así es tu santa voluntad concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias ayúdame en este favor en particular que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mi vida auxilia me te suplico en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que puedas salir de tan precaria situación tú que eres nuestro consolador y donde el eterno padre y nos alejamos de la inquietud y la incertidumbre tú que colman nuestras vidas de paz y amor atiende mis súplicas y haz realidad mis deseos ven a mí y abre las puertas a la prosperidad la paz la justicia la salud y el buen amor espíritu santo desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón yo creo espero y confío en ti sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir sé que me guías por las mejores sendas me ilumina si me inspiras con tus dones sé que me otorga su santo amor para que no sufra y confío y espero que así seguirá siendo siempre no dejes que desfallezca ni deje de creer ni esperar espíritu santo de fe otórgame, él no vacilará aún en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de cristo dame a conocer tu voluntad y la voluntad del padre envía señor los dones del espíritu santo eterno padre en nombre de Jesucristo y por la intersección de la siempre virgen maría envía mi corazón al espíritu santo así sea. Amén. (Se finaliza con el padre nuestro)