Oración de agradecimiento a Dios por su cuidado y su amor

Muchas veces las personas recurren a quejarse por una serie de inconvenientes o simplemente porque las cosas no les están saliendo tal cual lo tenían planeado. Es normal sentir frustración por este tipo de eventos, pero lo importante es no reprochar y entender que este es el camino que escogió Dios y que, muy seguramente, Él tendrá algo mejor para cada uno.

Oración de agradecimiento a Dios

Gracias por todas las formas en las que me muestras tu amor y tu cuidado. Gracias por las personas que forman parte de mi vida, mi familia, mis amigos, mis vecinos, los hermanos de la iglesia. Gracias por el ánimo que ellos me dan y porque yo también puedo ser de bendición y de apoyo para ellos en todo momento. Gracias porque contigo mi vida tiene propósito. Quiero aprovecharla al máximo y vivir siempre dentro de tu voluntad.

Te agradezco también por la naturaleza que me rodea. Gracias por las bellas montañas, el aire fresco que puedo respirar, el cantar de los pájaros, el cielo azul... Ver tus obras maravillosas me renueva las fuerzas y me llena de paz. Gracias por ser un Dios tan creativo y por permitirme disfrutar de todo lo que has creado.