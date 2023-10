Oración de la mañana para agradecer a Dios hoy, 18 de octubre

Orar en las mañanas es una de las formas que tienen los creyentes no solo de agradecer a Dios por un nuevo día, sino de poner en sus manos todas sus necesidades, anhelos y planes.

Cada día es un regalo y es importante implorar al Todopoderoso por lo que sucederá con el paso de las horas, pues hay muchas cosas de las cuales no se tiene el control y por ello es mejor encomendar por lo que se va a vivir, las experiencias a las que la persona se va a enfrentar, los retos que va a asumir, los éxitos y fracasos.

Oración de la mañana para dar gracias a Dios

Gracias, Padre eterno, porque los cantos de las aves, la brisa matutina y el reflejo del sol anuncian que me diste la dicha, una vez más, de disfrutar un día a tu lado. Mis ojos se han abierto y mi cuerpo descansado se dispone a iniciar un día lleno de bendiciones y lleno de tu amor, mi Señor amado.

Mantén alejado siempre los males de mi vida. Protégeme y socórreme, porque el enemigo siempre me acecha. Él conoce mis debilidades y sabe como hacerme caer en sus trampas. Repélelo con tu poder y aleja de mí sus malas intenciones.

Este día te pido por sus cargas, por sus momentos difíciles, por las batallas individuales que están peleando. Dales la fortaleza, la valentía y la sabiduría para poder salir airosos de sus pruebas y que después de ello solo te den gloria a Ti. Ayúdalos a comprender tus decisiones, a no desesperar si una situación es adversa. Mantennos siempre juntos para entender que en la dificultad también estás presente, Dios de victoria.

Camina a mi lado, Padre bendito, aunque el día se torne complicado y parezca que no hay solución, no te alejes de mí. Limpia todo lo malo de mi alma y de mi corazón, sana mis heridas espirituales, mis malestares físicos y todas mis ataduras.

Padre celestial, ayúdame a vivir este día con entusiasmo y mucha alegría. Gracias por esta nueva oportunidad donde me permites ponerme de pie y seguir adelante en el camino de tu amor. Sostenme siempre de la mano y ayúdame a conseguir lo que tanto estoy esperando. Ámame siempre, Oh Dios amado, colma de alegrías esta nueva mañana que me regalas.