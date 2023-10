Oración para que Dios escuche las plegarias

En la Biblia se habla en numerosos momentos de la fe. Por ejemplo, en Hebreos 11:1 se dice lo siguiente: la fé “es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. O en Corintios 5:7 se expone que “porque por fe andamos, no por vista”.

Ahora, hay momentos en los que la Fe puede verse afectada cuando se reza, se busca a Dios y se siente que no está escuchando, sin embargo, es necesario tener presente que Él siempre está presente y cuidando a cada uno de sus creyentes. Así no lo vean, el Señor no abandona a sus fieles.