Poderosa oración para sanar heridas emocionales

Las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 17 versículo 9 al 10, califica el corazón como engañoso, puesto que muchas son las emociones que experimenta y embota los sentidos para no poder ver la realidad.

Por tal razón, el texto bíblico en Proverbios 4:23 insta al creyente a cuidar su corazón, lo que no quiere decir que lo endurezca , sino más bien sea consciente de lo que este representa en su vida, para no dejarse engañar en cualquier situación, incluso la sentimental. “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida”, indica.

¿Cómo sanar heridas emocionales según la biblia?

Según la Biblia On , el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, un rey a.C. conocido por su sabiduría, con la cual impartió diferentes enseñanzas que sirven para cualquier situación que vive el creyente, como las heridas emocionales.

Toma mis heridas, Señor, son tuyas; y déjame que las tuyas sean mías. Escóndeme en las mías y yo me esconderé en las tuyas. Mira tú mi vida, redímela y sánala; mire yo la tuya y acójala con amor y esperanza.

Me dan miedo y me avergüenzan mis heridas. Pero tus heridas fueron tu gloria y el triunfo que presentaste a tu Padre. Por mis heridas seré victorioso si te las presento a ti para que las cures y las conviertas en señal de amor y victoria. Con esta señal llegaré al cielo y me presentaré con confianza ante tu Padre, que es también mi Padre. Amén»”.