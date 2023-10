Relatos bíblicos para renovarse y volver a empezar

Se puede llegar a pensar que Dios no va a perdonar, pero esto no tiene nada de verdad, pues Él es capaz de perdonar y dejarlo todo atrás. Cuando se piense que no se tiene el perdón, que las cosas no van a mejorar, lo ideal es sentarse a hablar con el Señor, rogarle y pedirle ayuda para seguir de su mano el largo camino de la vida. Otra forma de hablar es a través de los textos bíblicos.