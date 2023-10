Salmo para agradecer a Dios por las bendiciones recibidas

En este mismo sentido, para quienes están sumergidos en el divino amor y la gracia de Dios la fe es un acto fundamental donde no solamente se emplea para para elevar peticiones y plegarias al Señor, sino que también es supremamente importante para agradecerle a Dios por todo lo que pone en el camino de sus fieles creyentes.

Salmo 28

1. A ti te llamo, Señor, Roca mía, no te hagas el sordo; no sea que, si guardas silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba.