Tinkuy Ensamble Vocal y el Concierto Sinfónico-Coral de Navidad que no se puede perder
El 3 y 4 de diciembre, en la EAN, un viaje musical por Latinoamérica con más de cien artistas entre voces y orquesta.
Como ya es tradición, Tinkuy Ensamble Vocal y la Escuela de Formación Musical Tinkuy se unen para presentar el Concierto Sinfónico-Coral de Navidad 2025 el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre a las 7:00 p. m., en el Auditorio Orígenes de la Universidad EAN (encuentre al final de esta nota el link de inscripción para ingresar sin problemas).
Este año, más de cien artistas —entre voces y orquesta— darán vida a un espectáculo de gran formato que une música, emoción y tradición. La energía de las voces, la potencia de la orquesta y la diversidad del repertorio se entrelazan para invitar al público a reconectarse con el sentido de estas fechas y celebrar la magia de la navidad.
El concierto reunirá a 20 integrantes de Tinkuy Ensamble Vocal y 60 cantantes de los coros formativos Tinkuy Chapinero, Tinkuy Norte y Tinkuy Salitre, a los cuales se une una orquesta de 25 músicos profesionales para potenciar la fuerza expresiva, ofrecer mayor riqueza tímbrica y sostener los arreglos creados especialmente para esta función.
El resultado es un ensamble de más de cien artistas en escena interpretando un repertorio que recorre distintos paisajes musicales: un Medley de Navidad con canciones emblemáticas como “Parranda de Navidad”, “Boquita de Caramelo”, “Feliz Noche Buena” y “Loquito por ti”, además de un popurrí de villancicos latinoamericanos con una selección especial de obras representativas de Ecuador, Perú, México y Guatemala, entre ellas Ya viene el niñito, Carpintero fino y El son de las tortugas.
La velada alternará momentos a cappella, pasajes corales y secciones orquestales completas, construyendo un recorrido que combina tradición, memoria y celebración, y que culminará con todos los artistas unidos en la interpretación del mágico repertorio sinfónico coral de navidad que han preparado.
Detrás de esta estructura y su capacidad de conmover al público está la mirada artística de su director, Yolmer Hurtado, magíster en Dirección Sinfónica, director coral y orquestal, docente universitario y fundador de Tinkuy. Su trayectoria internacional y su sensibilidad pedagógica han moldeado un proceso que aborda la música desde la excelencia técnica y la profundidad humana.
En esta edición, el director ha trabajado en la cohesión entre coro y orquesta, así como en el equilibrio entre repertorios de distintos estilos, creando un flujo musical que preserva la esencia de cada obra y permite que más de cien artistas respiren y se expresen como un solo cuerpo, alcanzando interpretaciones llenas de matices y vida.
Tinkuy Escuela de Formación Musical es una organización que entiende la música como un camino de encuentro, aprendizaje y transformación. Sus coros formativos —Coro Tinkuy Chapinero, Coro Tinkuy Norte y Coro Tinkuy Salitre— están integrados por personas de múltiples profesiones que encuentran en el canto un espacio de bienestar emocional, creatividad y comunidad. Estas agrupaciones vocacionales se unen a Tinkuy Ensamble Vocal, conformado por estudiantes y profesionales de la música, para crear una comunidad diversa donde cada voz aporta a una experiencia artística más amplia y profunda. El proceso formativo de Tinkuy busca que la música sea una herramienta para el crecimiento humano, permitiendo que cada persona desarrolle su sensibilidad y disciplina.
El trabajo interdisciplinario de Tinkuy Ensamble Vocal ha permitido a la agrupación proyectarse nacional e internacionalmente, participando en festivales en América Latina y Europa y abordando repertorios que van desde obras sinfónico-corales hasta propuestas contemporáneas con elementos escénicos y audiovisuales.
Todo esto contribuye a que la edición 2025 del Concierto Sinfónico-Coral de Navidad sea una experiencia inolvidable, capaz de llevar a las familias por un viaje emocional que celebra la tradición, la diversidad y la fuerza del canto colectivo.
*Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre a las 7:00 p.m / Auditorio Orígenes de la Universidad EAN Cra. 11 No 78 - 47. Evento con inscripción previa: https://forms.gle/wRc4H2Mz12DVQ2m89.