‘Tortugas Ninja Caos Mutante’: estos jóvenes héroes ochenteros triunfan en el siglo XXI, pero no lo hacen solos

Algunas cosas no cambian. Si hay tortugas ninja, hay pizza, hay tablas de skate, hay artes marciales y acción en Nueva York y debajo de sus alcantarillas. Hay puja entre hermanos, choques y chistes entre personalidades distintas, pero también hay un equipo de cuatro integrantes que aprende a complementarse desde sus diferencias.

Si se cuenta la historia de Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo (bautizados en honor a artistas prominentes del Renacimiento), hay impulsos curiosos, rebeldes, burlones y adolescentes, y también hay una búsqueda de un lugar en un mundo. Porque estos cuatro peculiares personajes saben que no se pueden revelar al mundo, pues “Dios sabe qué harán los humanos” ante su presencia bien intencionada, pero mutante diferente. Y si hay tortugas ninja, hay obligatoriamente un maestro, Splinter, una sabia rata mutante, especialista en artes del ninjutsu, quien les enseñó todo, las cuidó, las bautizó, y desconfía de la especie humana.

Especialmente en esta nueva entrega, Tortugas Ninja: Caos Mutante (se estrenó ya en el país), quizá la mejor de su historia, el maestro Splinter es recalcitrante en proteger a sus criaturas de los humanos, y se entiende por qué. Se lo ve en una intensa secuencia sufrir el escarnio y la persecución humana un día que se atrevió a mostrarles el mundo a sus tortugas (y casi las pierde en medio del caos que provocó su apariencia). Hay un miedo fundamentado en el maestro, pero se va revelando demasiado radical, y ese tema resulta esencial en esta nueva película. El hecho de que el maestro entienda eso, tanto como que las tortugas entiendan su misión (más allá de sus deseos) y la motivación verdadera (no egoísta) para luchar, es igual de importante.

Desde entonces, las demás han tenido más defectos que virtudes, pero esa primera fue memorable y esta, Tortugas ninja: caos mutante, la más reciente, es genial, desde otras técnicas y apuestas. Se apoya en la animación, y ¡qué animación! Siguiendo la pauta transgresora de películas como Spider Man: Across the Spider Verse, mezcla técnicas de dibujo y animación con enorme virtud. Los colores, oscuros o no, saltan de la pantalla, y los personajes tienen sus jóvenes personalidades marcadas de varias maneras sorprendentes.