Tres salmos milagrosos para pedir en una urgencia

La vida siempre trae situaciones de temor, angustia y tristeza, así como momento de felicidad y paz, que pueden llegar de forma inesperada. Por ello, muchos creyentes de las religiones católicas y cristianas, se aferran a entablar una comunión y relación con el Todopoderoso, clamando protección y ayuda.

Una de las mejores maneras de poder entablar una comunicación directa con Dios es a través de la oración y la lectura de la Biblia. De ahí la importancia de acudir a pasajes bíblicos o versos redactados en el pasado, los cuales siguen perdurando dentro de las tradiciones.

Por ejemplo, el libro de los Salmos, es uno de los más leídos porque sirve como guía en diferentes momentos de la vida, así como evoca una serie de himnos, cantos y oraciones para invocar la presencia del Señor. Tradicionalmente, a cada Salmo se le ha asignado un significado, de manera que se ajustan a prácticamente cualquier situación.

Los Salmos se usan para venerar a Dios. | Foto: Getty Images

Salmos milagrosos para pedir en una urgencia

1. Salmos 23: Jehová es mi pastor

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. 3 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.

Versículos de la Biblia que pueden ayudar a superar esta situación difícil. | Foto: Getty Images

2. Salmo 6: Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba

Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. 2 Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo; sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. 3 Mi alma también está muy turbada; y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? 4 Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma; sálvame por tu misericordia. 5 Porque en la muerte no hay memoria de ti; en el Seol, ¿quién te alabará? 6 Me he consumido a fuerza de gemir; todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. 7 Mis ojos están gastados de sufrir; se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. 8 Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad; porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. 9 Jehová ha oído mi ruego; ha recibido Jehová mi oración. 10 Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos; se volverán y serán avergonzados de repente.

3. Salmo 91: Morando bajo la sombra del Omnipotente

El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 3 Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora. 4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 5 No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, 6 Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. 7 Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. 8 Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, 10 No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. 12 En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. 13 Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. 14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 15 Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. 16 Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación.