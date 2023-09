Un varón, la película colombiana que aspira a integrar la categoría de mejor película extranjera en los Premios Óscar

Fabián Hernández: Para nosotros es un honor esta selección. Es una gran satisfacción personal y para el grupo. Como en Cannes, no me lo esperaba, pero es algo muy positivo para el proyecto, para nosotros. Y no me lo esperaba porque nuestra película nunca ha tenido una predisposición a la grandilocuencia ni una ambición frente a los premios. Está hecha con una visceralidad, y es una película muy vivida, justamente por los eventos que expone. Son eventos personales, íntimos, de mi vida y mi pasado, que se confabulan con el presente y la contemporaneidad de los jóvenes que actúan. Son muchachos que conozco hace muchos años, con los que llevamos un proceso serio. Es un elenco estable, y creo que eso se nota. Creo que a la hora de la escogencia de la gente de la Academia influyen ese tipo de cosas, que es potente por su honestidad, que es potente por su visceralidad y que habla de unos temas necesarios políticamente, que escapa a los códigos de la fetichización o de la romantización de la marginalidad. Por el contrario, plantea una temática muy necesaria: las construcciones performativas masculinas tóxicas. Y no es un tema que trabajamos porque esté de moda. Es un tema que realmente tiene una teoría, un trabajo, un análisis profundo de mi parte. Y eso se expone en la película. No hay concesiones fáciles para el espectador en esta película, no cae en esos vínculos ya repetitivos de la violencia ilustrativa. Esta película no busca poetizar la violencia, no busca ser complaciente o facilista a la hora de conmover al espectador a través de la música o de las sensaciones “poéticas” a las que muchas películas apuntan para ganarse al espectador. Un varón escapa de todo esto. Y eso la hace diferente, la hace contundente para representar a un país como Colombia en estos premios. El jurado y el público que votaron por nuestra película perciben que es una película que, a pesar de ser filmada en un contexto complejo, cuenta otra cosa, escapa de esos códigos de la marginalidad trajinados, que tienen que ser lo mismo.