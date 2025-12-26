Conozca las películas que se podrán ver en Cine Colombia el 26, 27 y 28 de diciembre del 2025

El último fin de semana de diciembre llegará con una nutrida oferta cinematográfica a las salas de Cine Colombia. Entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre de 2025, la cadena alistará una serie de estrenos que renovarán su cartelera a nivel nacional.

La compañía, reconocida como líder en la exhibición y distribución de cine en el país, confirmó el lanzamiento de ocho nuevas películas que exploran distintos géneros. La selección incluye títulos de terror, comedia, thriller, drama, animación y documental, pensados para públicos diversos.

Esta variada programación busca atraer tanto a los amantes de las grandes producciones internacionales como a quienes prefieren historias más íntimas, con propuestas que prometen sorprender, emocionar y ofrecer entretenimiento para todos los gustos.

Películas en Cinecolombia este 26, 27 y 28 de septiembre

El paseo 8, la luna de Hiel

Después de conocerse en País, Rosa y Pierre, su novio francés, han decidido viajar a Colombia con la ilusión de celebrar su matrimonio y pasar su luna de miel, pero los planes cambian tras presentar a los suegros, quienes impulsados por un secreto bomba, deciden impedir a toda costa que se consuma el feliz matrimonio.

Entre situaciones absurdas y un perro que al parecer es el único cuerdo del paseo, el esperado viaje de bodas terminará por convertirse en una verdadera luna de hiel.

Avatar, Fire and Ash

Semanas después de la muerte de Neteyam, Jake Sully y su familia lidian con el dolor. Neytiri ha desarrollado odio hacia los humanos y Lo’ak se culpa a sí mismo por la muerte de Neteyam. Jake también se ha cansado de los acontecimientos y del peligro que representan para su familia, además de desarrollar dudas sobre su fe en Eywa.

Zootopia 2

Tras resolver el caso más importante en la historia de Zootopia, los oficiales novatos Judy Hopps y Nick Wilde descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban, cuando el Jefe Bogo les ordena unirse al programa de consejería “Compañeros en Crisis”.

Sin embargo, su vínculo será puesto a prueba cuando se ven envueltos en una intrincada investigación relacionada con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópoli de animales.

Anaconda

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el clásico cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar.

Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal.

Bob Esponja

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en el evento cinematográfico más grande, completamente nuevo e imperdible. Bob Esponja, En busca de los pantalones cuadrados.

Desesperado por convertirse en un tipo importante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma, en una aventura cómica por el mar que lo llevará a las profundidades más profundas del océano, donde ninguna esponja ha llegado antes.

Los ilusionistas 3

Los Cuatro Jinetes están de regreso, y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece, y esta vez, menos que nunca.

Las catadoras de Hitler

Siete mujeres son obligadas a probar la comida de Hitler para detectar posible veneno. Entre ellas surgen relaciones de solidaridad y traición en un ambiente de tensión y desconfianza.

Fue solo un accidente

Vahid, un mecánico marcado por la tortura y la prisión en Irán, escucha un crujido familiar en la prótesis de un desconocido. Ese sonido lo enfrenta con la aterradora posibilidad de haber encontrado a su verdugo y lo llevará a tomar una decisión que cambiará su vida, y la de varios, para siempre.

Rompiendo reglas

La historia real de la empresaria tecnológica afgana Roya Mahboob, quien inició el programa para ayudar a las mujeres jóvenes a desarrollar sus habilidades en el campo de la ciencia y la tecnología, incluso después de provenir de la sociedad patriarcal de su país.

Valor sentimental

Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, el carismático Gustav, un antiguo director de renombre que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película.

Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado su papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una estrella estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.