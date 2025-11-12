¿Dónde ver Lilo & Stitch? Esta es la plataforma en donde encontrará el exitoso ‘live action’

Lilo & Stitch es una de las producciones de Disney que marcaron la infancia de varias generaciones, pues a través de distintos personajes, compartió emociones y sentimientos con las que muchos se sintieron identificados.

El cariño que tiene esta película, llevó los directores de la productora de Mickey Mouse a ponerse manos a la obra para lanzar una nueva versión en live action, la cual cautivó las salas de cine a lo largo de varias semanas del 2025.

Maia Kealoha y Sydney Agudong protagonizan el remake de Lilo & Stitch. | Foto: Disney

La clásica historia sobre la amistad entre una niña hawaiana y un experimento extraterrestre, regresa a la pantalla, pero esta vez de una de las plataformas de streaming más importantes del momento, Disney +.

En esta versión, se combina nostalgia y una mirada renovada sobre la familia, la cual generó millones de reseñas positivas por parte de los espectadores y la crítica cinematográfica.

Reparto principal

Lilo Pelekai: Maia Kealoha

Maia Kealoha Nani Pelekai: Sydney Agudong

Sydney Agudong Stitch (voz): Chris Sanders

Chris Sanders Dr. Jumba Jookiba: Zach Galifianakis

Zach Galifianakis Agente Pleakley: Billy Magnussen

Billy Magnussen Cobra Bubbles: Courtney B. Vance

Courtney B. Vance David Kawena: Kaipo Dudoit

Kaipo Dudoit Gran Consejera: Hannah Waddingham

Otros miembros del reparto

Tía Carrere: Interpreta un nuevo personaje, la Sra. Kekoa

Interpreta un nuevo personaje, la Sra. Kekoa Amy Hill: Interpreta a Tūtū, una vecina de Lilo y Nani

Interpreta a Tūtū, una vecina de Lilo y Nani Jason Scott Lee: Interpreta al gerente de un luau

Lilo & Stitch en Disney +

Disney ha confirmado que el live action de Lilo & Stitch será un contenido exclusivo de Disney+. Esto significa que cualquier persona con una suscripción activa a la plataforma podrá disfrutar de la película desde su dispositivo preferido, ya sea televisor, computador, tablet o celular.

Joven actriz que interpreta a Lilo habló de la importancia de la producción

Maia Kealoha, quien interpreta a Lilo, fue una de las grandes revelaciones del proyecto. En medio de una entrevista, la pequeña dijo sentirse honrada de representar a uno de los personajes más queridos y recordados de la franquicia de Disney en las últimas décadas.

“Estoy muy feliz de que mi primera película sea Lilo & Stitch. Lilo es una niña muy especial, y quiero que todos vean que ser diferente también está bien”, expresó la pequeña.