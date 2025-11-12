Suscribirse

¿Dónde ver Lilo & Stitch? Esta es la plataforma en donde encontrará el exitoso ‘live action’

La producción que llenó salas de cine ya está disponible para verse en la comodidad del hogar.

Laura Camila Másmela Bernal

13 de noviembre de 2025, 3:26 a. m.
La película es un live action apto para todas las edades.
La película es un live action apto para todas las edades. | Foto: Trailer oficial- Disney

Lilo & Stitch es una de las producciones de Disney que marcaron la infancia de varias generaciones, pues a través de distintos personajes, compartió emociones y sentimientos con las que muchos se sintieron identificados.

El cariño que tiene esta película, llevó los directores de la productora de Mickey Mouse a ponerse manos a la obra para lanzar una nueva versión en live action, la cual cautivó las salas de cine a lo largo de varias semanas del 2025.

La película, dirigida por Dean Fleischer Camp, mantiene la estructura original, pero con un enfoque más sensible y actualizado que ha sido bien recibido tanto por la crítica como por el público.
Maia Kealoha y Sydney Agudong protagonizan el remake de Lilo & Stitch. | Foto: Disney

La clásica historia sobre la amistad entre una niña hawaiana y un experimento extraterrestre, regresa a la pantalla, pero esta vez de una de las plataformas de streaming más importantes del momento, Disney +.

En esta versión, se combina nostalgia y una mirada renovada sobre la familia, la cual generó millones de reseñas positivas por parte de los espectadores y la crítica cinematográfica.

Reparto principal

  • Lilo Pelekai: Maia Kealoha
  • Nani Pelekai: Sydney Agudong
  • Stitch (voz): Chris Sanders
  • Dr. Jumba Jookiba: Zach Galifianakis
  • Agente Pleakley: Billy Magnussen
  • Cobra Bubbles: Courtney B. Vance
  • David Kawena: Kaipo Dudoit
  • Gran Consejera: Hannah Waddingham 

Otros miembros del reparto

  • Tía Carrere: Interpreta un nuevo personaje, la Sra. Kekoa
  • Amy Hill: Interpreta a Tūtū, una vecina de Lilo y Nani
  • Jason Scott Lee: Interpreta al gerente de un luau 
Contexto: Murió querido actor de ‘Lilo & Stitch’; su familia lo despidió con triste mensaje: “Mantendré vivos nuestros recuerdos”

Lilo & Stitch en Disney +

Disney ha confirmado que el live action de Lilo & Stitch será un contenido exclusivo de Disney+. Esto significa que cualquier persona con una suscripción activa a la plataforma podrá disfrutar de la película desde su dispositivo preferido, ya sea televisor, computador, tablet o celular.

Joven actriz que interpreta a Lilo habló de la importancia de la producción

Maia Kealoha, quien interpreta a Lilo, fue una de las grandes revelaciones del proyecto. En medio de una entrevista, la pequeña dijo sentirse honrada de representar a uno de los personajes más queridos y recordados de la franquicia de Disney en las últimas décadas.

@mtvsur

En efecto, estamos muriendo de amor 🥹💓. @maiakealoha una pequeña gran estrella 🌟 Ya queremos verla interpretando a Lilo en el live-action de “Lilo & Stitch” 🌺 #MTVCelebsLA #MaiaKealoha #LiloYStitch

♬ sonido original - MTV Sur 🌈

“Estoy muy feliz de que mi primera película sea Lilo & Stitch. Lilo es una niña muy especial, y quiero que todos vean que ser diferente también está bien”, expresó la pequeña.

Su elección fue aplaudida por muchos fanáticos, ya que Disney apostó por una actriz local, nacida y criada en Hawái, y aproximadamente de la misma edad del personaje original, algo que para muchos refuerza la autenticidad cultural de la historia. Además, resaltaron su parecido físico con la figura animada.

