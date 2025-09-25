Leonardo DiCaprio encabeza el reparto de Una batalla tras otra, la nueva película escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson, que en su reparto cuenta con nombres como Sean Penn y Benicio del Toro, junto a Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti.

DiCaprio defiende que la cinta que se estrenó en cines, no trata de imponer ideologías, sino que es una historia “sobre la humanidad e intentar ser bondadosos”.

Una batalla tras otra, es una adaptación de la novela Vineland, de Thomas Pynchon, escrita en 1990. Un relato que mezcla thriller político, sátira y comedia, con el que el director de Magnolia o Pozos de ambición vuelve a demostrar su mirada única sobre los dilemas humanos y sociales contemporáneos.

One battle after another, de Leonardo DiCaprio en Cinecolombia: días y horarios

Esta película llegó a las salas de Cinecolombia este 25 de septiembre, y se quedará por lo que resta del mes (30 de septiembre) hasta el último día de noviembre, según la información de su página web oficial.

La película estará disponible en los 21 puntos de Cinecolombia, estos son los horarios disponibles: 1:40 p. m., 2:00 p. m., 4:50 p. m., 5:00 p. m., 5:50 p. m., y en la noche: 8:20 p. m., 8:30 p. m., 8:40 p. m., 9:10 p. m., 9:20 p. m., 9:40 p. m., y 9:50 p. m.

One Battle After Another: fechas y horarios de esta película en Cinecolombia. | Foto: Cinecolombia

Leonardo DiCaprio, actor de Una batalla tras otra

DiCaprio reconoce que trabajar por primera vez con Anderson ha sido una experiencia reveladora.

“Es un director nada pretencioso. Busca esos momentos reales. Marlon Brando siempre hablaba de crear un personaje tomando la decisión opuesta a la que se espera. Creo que Paul, en muchos sentidos, es así. Ves esta película y realmente toma muchas direcciones distintas que no anticipabas, y él hace lo mismo con el trabajo de los personajes. Se fija en cada detalle y nada queda a medias en su proceso de hacer cine”, afirmó en una entrevista concedida a Europa Press.