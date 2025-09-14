Desde hace muchos años, las películas basadas en las obras de Stephen King, autor de novelas de miedo, thriller y terror, llevan cautivando y asustando a miles de personas en las salas de cine de todo el mundo, Y es que gracias a una masiva producción de historias de genero de miedo, son muchos los directores que han encontrado buen material para adaptar a la gran pantalla, apostando por secuelas y hasta remakes.

De hecho, estos últimos años se han estrenado excelentes películas de este tipo de adaptaciones, entre ellas destacan la saga “It” dirigida por Mike Flanagan, quien encontró una gran inspiración en las obras de King.

Aunque en los años más reciente se produjo una disminución en los niveles de audiencia en algunas adaptaciones de novelas de King al cine, todo parece indicar que “La Larga Marcha” podría batir algunos récords. Y es que esta nueva película dirigida por Francis Lawrence (director de grandes obras como ‘Constantine’, ‘Soy leyenda’, ‘Los juegos del hambre: En llamas’ o ‘Gorrión rojo’), ha recibido grandes elogios por parte de la crítica antes de su estreno en territorio estadounidense. Incluso, alcanzó una puntuación de 96% en Rotten Tomatoes.

Esta puntuación ha significado todo un récord, ya que es la película basada en una novela de Stephen King con la mejor nota de la historia, incluso, supera, por poco, a la mejor valorada hasta el momento, ‘Carrie’ de 1976 y su 94%. Si bien la calificación obtenida por “La Larga Marcha”, puede bajar tras su estreno en cines, por ahora puede presumir de haber conseguido la mejor puntación para una película basada en alguna obra del escritor Stephen King.

"It" es una de las obras más famosas de Stephen King que se adaptó a la grande pantalla. | Foto: IT - Stephen King

Cabe destacar que ‘Carrie’ tiene 80 reseñas que se han registrado desde el lanzamiento de la plataforma, pero la película anterior de King, ‘The Life of Chuck’, tiene más de 200. Suponiendo que ‘La Larga Marcha’ se acerque a esta cifra de reseñas, será muy difícil que mantenga su puntación récord en Rotten Tomatoes, pero no deja de ser un impresionante récord.