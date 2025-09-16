La rica historia del cine ha contado con grandes directores que han dejado una huella imborrable en la filmografía que se puede identificar con facilidad en un instante. No obstante, es la opinión de los fans la que divide a los críticos, y a los propios directores, cuando se trata de escoger el mejor film de un cineasta, y Spike Lee lo sabe a la perfección cuando le mencionan una película que, muchos consideran, es la mejor de toda su carrera.

En una entrevista concedida al podcast IMO con Michelle Obama y Craig Robinson, el aclamado cineasta contó que cuando se le acerca cualquier fan, siempre le hacen referencia a una obra autobiográfica, incluso por encima de otras grandes producciones de su autoría, como Malcolm X.

Spike Lee confiesa cual es la película preferida para la mayoría sus fans; no es Malcolm X | Foto: AFP / Elsa

En dicho pódcast, Lee contó que “cuando se me acercan personas, muchas de ellas dicen que Crooklyn es su película favorita, más que cualquier otra“. Según varios críticos, esta es una película que tuvo una gran repercusión social y crítica en el cine.

Crooklyn, una obra maestra de Spike Lee

Spike Lee escribió este film junto a sus hermanos Joie y Cinqué. La historia transcurre en el barrio de Bed-Stuy, en Brooklyn, en el verano de 1973. La protagonista de esta historia es Troy Carmichael, interpretada por Zelda Harris. Lee se inspiró en su hermana Joie para crear este icónico personaje.

El reconocido director señaló que una de las razones por las que esta película resuena tanto entre sus fanáticos es porque muestra una dinámica familiar con la que muchas personas se pueden llegar a identificar: la vida en una casa llena de gente, los retos que afrontan los hermanos, una madre que trabaja duro para mantener todo y a todos bajo control, y una mezcla de momentos felices y otros de mucha tensión que son típicos de cualquier familia.

Sin embargo, en un ensayo para BIF, Bell Hooks, crítica, autora y activista de Estados Unidos, indicó que la obra de Spike Lee desafía la forma en la que se ve en la pantalla grande la muerte de persona de raza negra.