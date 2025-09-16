Las 15 mejores películas para recordar a Robert Redford, en orden cronológico

Robert Redford, uno de los íconos más destacados del cine estadounidense, dejó una huella imborrable con una carrera que abarca cerca de seis décadas y géneros. El actor falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah.

Según informó su representante Cindi Berger, Redford murió mientras dormía; por ahora, no se han revelado las causas exactas de su muerte.

Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A continuación, compartimos 15 de las mejores películas para recordar su legado y la evolución de su talento y protagonismo en la pantalla.

1. La jauría humana (1966)

Este drama de Arthur Penn, protagonizado junto a Jane Fonda y Marlon Brando, aborda temas como la violencia, el racismo y el caciquismo en el sur de Estados Unidos, mostrando a Redford en un papel crucial dentro de una historia intensa y controvertida.

2. Descalzos por el parque (1967)

Comedia romántica en que Redford brilla interpretando a un joven recién casado que experimenta las idas y venidas de la vida conyugal, consolidando su imagen como un galán fresco y carismático.

3. Dos hombres y un destino (1969)

Western dirigido por George Roy Hill, en el que Redford comparte pantalla con Paul Newman. La película, conocida también como Butch Cassidy and the Sundance Kid, narra las aventuras de dos famosos forajidos estadounidenses y es una de las más emblemáticas de su carrera.

4. Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972)

En un western ambientado en las montañas Rocosas del siglo XIX, Redford interpreta a un trampero solitario basado en la vida real de John ‘Liver-Eating’ Johnson. La película refleja su conexión con la naturaleza y un espíritu rebelde.

5. El candidato (1972)

Película política en la que Redford interpreta a un aspirante a senador cuya campaña se convierte en una crítica a la corrupción y el sistema político estadounidense.

6. El golpe (1973)

Un clásico del cine por el que Redford recibió una nominación al Óscar. Junto a Paul Newman, protagoniza esta historia sobre dos timadores que planean vengar la muerte de un amigo. La película ganó siete Óscar, incluyendo mejor película.

7. El gran Gatsby (1974)

Adaptación de la famosa novela de F. Scott Fitzgerald, en la que Redford encarna al enigmático millonario Jay Gatsby, un símbolo del sueño americano y la tragedia. Su elegante interpretación destaca en esta historia ambientada en los años veinte.

8. Los tres días del cóndor (1975)

Thriller conspirativo dirigido por Sidney Pollack, en el que Redford interpreta a un analista de la CIA cuyo mundo se desmorona al descubrir un complot asesino dentro de su organización.

9. Todos los hombres del presidente (1976)

Basada en hechos reales, esta película sigue a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein mientras investigan el escándalo Watergate, un giro histórico en la política estadounidense que llevó a la renuncia del presidente Nixon.

10. Un puente lejano (1977)

Película bélica con un reparto estelar, en que Redford forma parte de una producción que relata la Operación Market Garden durante la Segunda Guerra Mundial, una misión aliada de alto riesgo.

11. Brubaker (1980)

Drama en el cual Redford interpreta a un director de prisión que se infiltra como reo para destapar abusos y corrupción dentro del sistema penitenciario, encarnando una historia basada en hechos reales.

12. El natural (1984)

Redford protagoniza esta fábula deportiva como Roy Hobbs, un viejo jugador de béisbol con un don especial que regresa a las grandes ligas. La película mezcla elementos de magia, redención y deporte.

13. Memorias de África (1985)

Romance épico en la Kenia colonial, en que Redford encarna a Denys Finch Hatton junto a Meryl Streep. La película es recordada por su ambientación y la química entre los protagonistas.

14. El río de la vida (1992)

Una historia basada en la novela autobiográfica de Norman Maclean, en la que Redford refleja una conversación sobre familia, naturaleza y reconciliación en un escenario rural.

15. Leones por corderos (2007)