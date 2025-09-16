Suscribirse

Cultura

Las 15 mejores películas para recordar a Robert Redford, en orden cronológico

El actor falleció a los 89 años en su casa en Provo, Utah.

Redacción Cultura
16 de septiembre de 2025, 4:12 p. m.
Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah. | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Robert Redford, uno de los íconos más destacados del cine estadounidense, dejó una huella imborrable con una carrera que abarca cerca de seis décadas y géneros. El actor falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah.

Según informó su representante Cindi Berger, Redford murió mientras dormía; por ahora, no se han revelado las causas exactas de su muerte.

Contexto: Murió Robert Redford, actor leyenda de Hollywood, a los 89 años
Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A continuación, compartimos 15 de las mejores películas para recordar su legado y la evolución de su talento y protagonismo en la pantalla.

1. La jauría humana (1966)

The Chase (1966) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]

Este drama de Arthur Penn, protagonizado junto a Jane Fonda y Marlon Brando, aborda temas como la violencia, el racismo y el caciquismo en el sur de Estados Unidos, mostrando a Redford en un papel crucial dentro de una historia intensa y controvertida.

2. Descalzos por el parque (1967)

Comedia romántica en que Redford brilla interpretando a un joven recién casado que experimenta las idas y venidas de la vida conyugal, consolidando su imagen como un galán fresco y carismático.

3. Dos hombres y un destino (1969)

DOS HOMBRES Y UN DESTINO 1969 trailer subtitulado

Western dirigido por George Roy Hill, en el que Redford comparte pantalla con Paul Newman. La película, conocida también como Butch Cassidy and the Sundance Kid, narra las aventuras de dos famosos forajidos estadounidenses y es una de las más emblemáticas de su carrera.

4. Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972)

En un western ambientado en las montañas Rocosas del siglo XIX, Redford interpreta a un trampero solitario basado en la vida real de John ‘Liver-Eating’ Johnson. La película refleja su conexión con la naturaleza y un espíritu rebelde.

5. El candidato (1972)

Película política en la que Redford interpreta a un aspirante a senador cuya campaña se convierte en una crítica a la corrupción y el sistema político estadounidense.

Contexto: Robert Redford se despide de la actuación a los 81 años

6. El golpe (1973)

The Sting Official Trailer #1 - Paul Newman, Robert Redford Movie (1973) HD

Un clásico del cine por el que Redford recibió una nominación al Óscar. Junto a Paul Newman, protagoniza esta historia sobre dos timadores que planean vengar la muerte de un amigo. La película ganó siete Óscar, incluyendo mejor película.

7. El gran Gatsby (1974)

Adaptación de la famosa novela de F. Scott Fitzgerald, en la que Redford encarna al enigmático millonario Jay Gatsby, un símbolo del sueño americano y la tragedia. Su elegante interpretación destaca en esta historia ambientada en los años veinte.

8. Los tres días del cóndor (1975)

Three Days of the Condor (1975) Trailer #1

Thriller conspirativo dirigido por Sidney Pollack, en el que Redford interpreta a un analista de la CIA cuyo mundo se desmorona al descubrir un complot asesino dentro de su organización.

9. Todos los hombres del presidente (1976)

Basada en hechos reales, esta película sigue a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein mientras investigan el escándalo Watergate, un giro histórico en la política estadounidense que llevó a la renuncia del presidente Nixon.

10. Un puente lejano (1977)

Película bélica con un reparto estelar, en que Redford forma parte de una producción que relata la Operación Market Garden durante la Segunda Guerra Mundial, una misión aliada de alto riesgo.

Contexto: Verónica Echegui hizo revelación sobre la muerte antes de fallecer por cáncer: “Tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”

11. Brubaker (1980)

Drama en el cual Redford interpreta a un director de prisión que se infiltra como reo para destapar abusos y corrupción dentro del sistema penitenciario, encarnando una historia basada en hechos reales.

Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
Robert Redford, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su domicilio en Provo, Utah. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

12. El natural (1984)

Redford protagoniza esta fábula deportiva como Roy Hobbs, un viejo jugador de béisbol con un don especial que regresa a las grandes ligas. La película mezcla elementos de magia, redención y deporte.

13. Memorias de África (1985)

Romance épico en la Kenia colonial, en que Redford encarna a Denys Finch Hatton junto a Meryl Streep. La película es recordada por su ambientación y la química entre los protagonistas.

14. El río de la vida (1992)

El Río de la Vida Trailer

Una historia basada en la novela autobiográfica de Norman Maclean, en la que Redford refleja una conversación sobre familia, naturaleza y reconciliación en un escenario rural.

15. Leones por corderos (2007)

Una película política y social en la que Redford también fue director. La trama entrelaza las historias de un senador, un profesor universitario y un soldado en Afganistán, explorando temas de compromiso y acción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Epa Colombia se juega su última carta tratando de recuperar la libertad. Corte Constitucional tomará la decisión

2. Clubes del FPC se frotan las manos: decisión de Fifa para el Mundial 2026 les llenaría los bolsillos

3. Además de mulas y bastones, la UNP alista millonaria contratación para brindar más seguridad a indígenas: botas de caucho, megáfonos y radios

4. Inteligencia artificial dio veredicto sobre la Champions League: predijo quién será campeón

5. Reacción de Donald Trump y más personalidades, a la muerte de Robert Redford, ícono de Hollywood que falleció a los 89 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CinePelículasActoresRobert Redford

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.