‘Thunderbolts’ llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de ‘streaming’

Con el estreno en Disney+, millones de fanáticos podrán revivir esta historia que ya marcó un hito en la gran pantalla.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

18 de agosto de 2025, 3:00 a. m.
(De izquierda a derecha): Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour) y Yelena Belova (Florence Pugh) en THUNDERBOLTS* de Marvel Studios. Foto cortesía de Marvel Studios. © 2024 MARVEL.
Thunderbolts hizo su debut mundial en cartelera el pasado 1 de mayo. | Foto: Courtesy of Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose en la pantalla chica. Tras su paso por salas de cine, “Thunderbolts”, la más reciente apuesta de Marvel Studios, llegará a Disney+ tras su debut mundial en cartelera el pasado 1 de mayo.

La cinta, dirigida por Jake Schreier y producida por Kevin Feige, reúne a un grupo de personajes que poco encajan en el molde clásico de los héroes: Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Taskmaster y John Walker. Todos ellos deberán unir fuerzas, aunque las tensiones y los fantasmas de sus pasados marcarán el rumbo de la historia.

Contexto: Disney Pictures presentó la lista de las películas con las que sorprenderá en el 2025

Con el estreno en Disney+ el próximo 27 de agosto, millones de fanáticos podrán revivir esta historia que ya marcó un hito en la gran pantalla y que ahora buscará consolidar su impacto en el streaming.

En la trama, los protagonistas se ven atrapados en una emboscada planeada por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), lo que los empuja a enfrentar una misión de alto riesgo. Su mayor obstáculo será Sentry (Robert Reynolds), un personaje con poderes equiparables —e incluso superiores en algunos aspectos— a los de Superman, del universo DC.

Thunderbolts, póster promocional de Marvel
Thunderbolts, póster promocional de Marvel | Foto: Marvel

La película explora la compleja dualidad de este personaje, quien también carga con su lado oscuro: The Void, la encarnación de sus traumas más profundos que amenaza con desatar el caos incluso dentro del propio equipo.

El papel de Sentry, inicialmente destinado a otro actor, terminó en manos de Lewis Pullman, quien se suma a un elenco estelar que incluye a Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, David Harbour, Hannah John-Kamen, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer y Wendell Pierce.

El guion fue escrito por Eric Pearson y Joanna Calo, con una historia desarrollada también por Pearson, mientras que la producción ejecutiva estuvo a cargo de Louis D’Esposito, Brian Chapek y Jason Tamez.

“Thunderbolts” promete convertirse en una de las entregas más oscuras y distintas del MCU, apostando por una narrativa en la que la línea entre el heroísmo y la villanía se vuelve difusa.

DisneyDisney PlusMarvel Cinematic Universe

