Detalles del lanzamiento de ‘La Influencia de la Reforma Protestante en el Estado Moderno’, de David Cote

La obra de David Cote será lanzada el 5 de diciembre con un conversatorio que reunirá académicos y líderes sociales, en medio del debate sobre seguridad, subsidios y cultura ciudadana.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:55 a. m.
David Cote con su libro ‘La Influencia de la Reforma Protestante en el Estado Moderno’
David Cote con su libro 'La Influencia de la Reforma Protestante en el Estado Moderno'

Bogotá será escenario del lanzamiento de ‘La Influencia de la Reforma Protestante en el Estado Moderno’, el libro más reciente del académico David Cote, quien propone una reflexión sobre la relación entre ética del trabajo, propiedad privada, libertad individual y desarrollo institucional.

El evento se realizará el 5 de diciembre a las 5:00 p. m. en el auditorio principal del Colegio Americano, con la presencia de líderes sociales, investigadores y ciudadanos que buscan discutir el rumbo ético y cultural de la capital.

Durante la presentación previa a la publicación, Cote planteó que la crisis bogotana no radica únicamente en cifras de policía o subsidios, sino en la pérdida de valores relacionados con el esfuerzo y la honestidad. Aseguró que Bogotá ha caído en una “trampa de decadencia” en la que se premia la “viveza” y la reclamación de derechos sin deberes, mientras el trabajo formal y el emprendimiento enfrentan cargas tributarias y desincentivos.

“El problema de fondo no es solo de recursos, es de mentalidad. Estamos cambiando la cultura del esfuerzo por la cultura del atajo”, afirmó.

El texto analiza cómo principios surgidos en la reforma protestante —propiedad privada, autogobierno y ética del trabajo— fueron motores para que distintas naciones superaran la pobreza. Para el autor, recuperar estos valores es clave ante el avance de modelos que cuestionan la protección a la propiedad y la libertad individual.

“No podemos ser indiferentes ante este deterioro moral. Una sociedad que le cobra impuestos al que produce para mantener estructuras ineficientes, es una sociedad que está subsidiando su propia destrucción”, concluyó.

Noticias Destacadas

