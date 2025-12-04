Libros

Detalles del lanzamiento de ‘La Influencia de la Reforma Protestante en el Estado Moderno’, de David Cote

La obra de David Cote será lanzada el 5 de diciembre con un conversatorio que reunirá académicos y líderes sociales, en medio del debate sobre seguridad, subsidios y cultura ciudadana.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

5 de diciembre de 2025, 12:55 a. m.