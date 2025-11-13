Irene Robledo Strauss presenta su nuevo libro ‘El despertar del Eje del Centro del Corazón’, un viaje hacia el despertar de la conciencia

La reconocida locutora, conferencista y escritora Irene Robledo Strauss, hija de la recordada comunicadora Hilda Strauss, da un paso audaz con ‘El Despertar del Eje Centro Corazón’, la primera entrega de la serie literaria La Saga de Uma, una obra que fusiona narrativa, sabiduría ancestral y enseñanzas espirituales para guiar a los lectores hacia un viaje profundo de autoconocimiento y despertar de la conciencia.

Irene Robledo Strauss, con más de tres décadas dedicadas a la exploración de la espiritualidad y las tradiciones orientales, presenta una novela que no busca ser solo entretenimiento, sino una invitación consciente a cuestionar la vida y reencontrarse con aquello que late en el interior.

Ambientada en paisajes europeos y con referencias históricas, arquitectónicas y simbólicas, la historia de Uma, una artista restauradora en Francia, se despliega tras una experiencia iluminadora que marca el inicio de un camino de evolución personal.

El libro ‘El despertar del Eje del Centro del Corazón’ ya está a la venta. | Foto: Gustavo Pérez Dussan

En cada página, la autora entrelaza lo literario con lo espiritual, proponiendo un itinerario simbólico por los chakras y el eje centro corazón, como una guía para el reencuentro con el propio ser.

En total serán seis volúmenes que conformarán La Saga de Uma. Más que una novela, ‘El Despertar del Eje Centro Corazón’ se concibe como un recorrido iniciático, donde cada capítulo funciona como una puerta de entrada a conocimientos milenarios transmitidos a través de la tradición espiritual y la sabiduría de civilizaciones antiguas. En este marco, la obra invita a una lectura que transciende la historia para convertirse en una experiencia de interiorización, meditación y apertura a una conciencia más amplia del cosmos.

La autora, formada en administración de empresas y marketing y con un máster en escritura, imprime a la novela una disciplina estructurada que no resta emoción ni misterio, sino que lo acentúa.

Su experiencia en radio y en contenidos audiovisuales aporta a la obra una calidad de transmisión oral y visual que facilita la conexión del lector con lo que se propone como eje central: despertar la conciencia y cultivar una mirada interior que permita leer la realidad desde una nueva perspectiva.

Irene Robledo Strauss es reconocida en el ámbito de las letras. | Foto: Gustavo Pérez Dussan