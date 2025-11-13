Suscribirse

Cultura

Irene Robledo Strauss presenta su nuevo libro ‘El despertar del Eje Centro del Corazón’, un viaje hacia el despertar de la conciencia

El 22 de noviembre en la librería La Verbena de Bogotá se llevará a cabo el lanzamiento oficial del libro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
13 de noviembre de 2025, 9:45 p. m.
Irene Robledo Strauss presenta su nuevo libro ‘El despertar del Eje del Centro del Corazón’, un viaje hacia el despertar de la conciencia
Irene Robledo Strauss presenta su nuevo libro ‘El despertar del Eje del Centro del Corazón’, un viaje hacia el despertar de la conciencia. | Foto: Gustavo Pérez Dussan

La reconocida locutora, conferencista y escritora Irene Robledo Strauss, hija de la recordada comunicadora Hilda Strauss, da un paso audaz con ‘El Despertar del Eje Centro Corazón’, la primera entrega de la serie literaria La Saga de Uma, una obra que fusiona narrativa, sabiduría ancestral y enseñanzas espirituales para guiar a los lectores hacia un viaje profundo de autoconocimiento y despertar de la conciencia.

Irene Robledo Strauss, con más de tres décadas dedicadas a la exploración de la espiritualidad y las tradiciones orientales, presenta una novela que no busca ser solo entretenimiento, sino una invitación consciente a cuestionar la vida y reencontrarse con aquello que late en el interior.

Ambientada en paisajes europeos y con referencias históricas, arquitectónicas y simbólicas, la historia de Uma, una artista restauradora en Francia, se despliega tras una experiencia iluminadora que marca el inicio de un camino de evolución personal.

Contexto: Premio Booker 2025 para David Szalay y ‘Flesh’, un libro “sombrío”
Irene Robledo Strauss presenta su nuevo libro ‘El despertar del Eje del Centro del Corazón’, un viaje hacia el despertar de la conciencia
El libro ‘El despertar del Eje del Centro del Corazón’ ya está a la venta. | Foto: Gustavo Pérez Dussan

En cada página, la autora entrelaza lo literario con lo espiritual, proponiendo un itinerario simbólico por los chakras y el eje centro corazón, como una guía para el reencuentro con el propio ser.

En total serán seis volúmenes que conformarán La Saga de Uma. Más que una novela, ‘El Despertar del Eje Centro Corazón’ se concibe como un recorrido iniciático, donde cada capítulo funciona como una puerta de entrada a conocimientos milenarios transmitidos a través de la tradición espiritual y la sabiduría de civilizaciones antiguas. En este marco, la obra invita a una lectura que transciende la historia para convertirse en una experiencia de interiorización, meditación y apertura a una conciencia más amplia del cosmos.

Contexto: Fernanda Trías gana el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025 por ‘El monte de las furias’

La autora, formada en administración de empresas y marketing y con un máster en escritura, imprime a la novela una disciplina estructurada que no resta emoción ni misterio, sino que lo acentúa.

Su experiencia en radio y en contenidos audiovisuales aporta a la obra una calidad de transmisión oral y visual que facilita la conexión del lector con lo que se propone como eje central: despertar la conciencia y cultivar una mirada interior que permita leer la realidad desde una nueva perspectiva.

Contexto: Jorge Enrique Abello habló con SEMANA sobre su primera novela negra: “Me gusta más la ficción que la realidad misma”
Irene Robledo Strauss presenta su nuevo libro ‘El despertar del Eje del Centro del Corazón’, un viaje hacia el despertar de la conciencia
Irene Robledo Strauss es reconocida en el ámbito de las letras. | Foto: Gustavo Pérez Dussan

La protagonista de la novela Uma, como espejo de la propia búsqueda, ofrece una ruta de autoconocimiento y descubrimiento interior, invitando a lectores de distintas edades y trayectorias personales a cuestionar hábitos, patrones y creencias que limitan la percepción del mundo y del yo. El libro propone una experiencia de lectura que, a la vez, es un ejercicio de interioridad: una invitación a detenerse, respirar y sintonizar con el latido del propio centro.

Contexto: La galardonada escritora Pilar Quintana habla sobre su más reciente novela ‘Noche negra’: “viví tres meses sola en la selva”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. A juicio Papá Pitufo, el zar del contrabando que reinó en la sombra por décadas, y por fin fue acusado por la Fiscalía

2. Estados Unidos excluye a Colombia de importantes acuerdos comerciales firmados con cuatro países de la región

3. Vidente colombiano causó pánico al advertir sobre una explosión inminente: “Bastante fuerte”

4. ¿Quién recibirá el cheque de 2.000 dólares en Estados Unidos?: Trump propone pagar a quienes cumplan este requisito

5. Vuelve y juega: comunidad intentó linchar a un ciudadano en el Centro Comercial Unilago de Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Libros de CocinaLanzamiento

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.