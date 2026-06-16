Paula Klein gana el Premio Lumen de Novela 2026 con ‘El amor inventado’, una exploración sobre la verdad y las ficciones de la pareja

La escritora argentina Paula Klein se convirtió en la ganadora del IV Premio Lumen de Novela 2026 gracias a El amor inventado, una obra que aborda las complejidades del amor, la mentira y las construcciones narrativas que moldean la vida en pareja.

El reconocimiento, uno de los más relevantes del ámbito literario en español, fue anunciado este 16 de junio en Madrid por la editorial Lumen, que destacó la calidad de una novela que invita a reflexionar sobre los límites entre la verdad y la ficción en las relaciones humanas.

Samanta Schweblin gana el premio Aena de Narrativa Hispanoamericana con ‘El buen mal’

La obra fue presentada al concurso bajo el seudónimo de Vera Mens y logró imponerse entre 683 manuscritos procedentes de diversos países de habla hispana. El galardón está dotado con 30.000 euros y contempla la publicación de la novela en todo el territorio hispanohablante, lo que garantiza una amplia circulación de la obra en América Latina y España.

El jurado estuvo integrado por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca, además de Lola Larumbe, directora de la librería Rafael Alberti de Madrid, y María Fasce, directora literaria de Lumen. Tras la deliberación, la obra fue declarada ganadora por mayoría.

“El amor me salvó”: la escritora Virginia Petro de León presenta su más reciente libro, un canto íntimo al amor que resiste

En el acta oficial, los jurados destacaron la ambición narrativa de la novela y la profundidad de los interrogantes que plantea. Según el fallo, El amor inventado sumerge al lector en la investigación personal de una mujer que intenta comprender a su esposo tras descubrir una red de engaños que atraviesa tanto su vida pública como privada.

La protagonista de la historia es Miranda K., una documentalista que emprende una búsqueda para reconstruir el pasado de su marido y descifrar quién es realmente el hombre con quien ha compartido buena parte de su vida. A medida que avanza la investigación, surgen preguntas sobre la naturaleza misma del amor y sobre las narrativas que las personas construyen para sostener sus vínculos afectivos.

“Me tomó 45 años escribir este libro”, Isabel Allende presenta ‘La palabra mágica’, su obra más personal

“¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?”, plantea la novela, según destaca el jurado en su valoración.

La elección de El amor inventado también pone en evidencia el interés creciente de la literatura contemporánea por explorar las fronteras entre realidad y ficción, un terreno que la propia Paula Klein ha investigado durante buena parte de su trayectoria académica y creativa.

Leonardo Padura o el oficio de escribir en una incierta Cuba: “La realidad no toca, entra a tu casa”

Nacida en Buenos Aires en 1986, Klein es doctora en Literatura Comparada, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y magíster de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Francia. Actualmente reside en París, donde desarrolla una destacada carrera académica y literaria.

Desde 2022 se desempeña como profesora titular de la Université Clermont Auvergne, institución en la que continúa investigando temas relacionados con la literatura documental y los vínculos entre ficción y no ficción en la narrativa latinoamericana contemporánea.

Adolfo Zableh debuta en la novela con ‘Nunca nosotros’, una historia de amor marcada por el paso del tiempo

Su carrera como escritora comenzó a ganar reconocimiento con la publicación de La luz de una estrella muerta en 2021, novela que llamó la atención por su sensibilidad narrativa y profundidad psicológica. Ese mismo año publicó el ensayo Petites mémoires et écriture du quotidien. Cortázar, Perec et leurs échos contemporains, obra académica que recibió el Premio a la edición PSL-Translitterae. Posteriormente, en 2023, publicó Las brujas de Monte Verità, también bajo el sello editorial Lumen.

Con este nuevo reconocimiento, Paula Klein se suma a una destacada lista de escritoras que han obtenido el Premio Lumen de Novela, entre ellas Ángeles de Irisarri, Ana Rodríguez Fischer, Clara Obligado, Alicia Giménez Bartlett, Clara Usón, Leticia Martin, Natalia Litvinova e Inma Pelegrín. La consolidación de este premio ha contribuido a fortalecer la visibilidad de las voces femeninas dentro de la literatura en español y a promover nuevas perspectivas narrativas en el panorama editorial contemporáneo.

Daniel Habif y Anyha Ruiz hablan sobre su relación de más de 20 años: “Amar es resistir bajo el agua”

La edición 2026 también dejó una mención especial para la escritora argentina Belén López Peiró, cuya novela Estado de distancia fue reconocida como finalista por el jurado. La decisión refleja el alto nivel de las obras participantes en una convocatoria que recibió manuscritos provenientes de Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay.