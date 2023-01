La Orquesta Filarmónica Joven de Colombia llega recargada este 2023, estas son las fechas y ciudades

Más de 700 músicos de aproximadamente 70 municipios del país han accedido a un ciclo de desarrollo de formación integral que abarca la práctica orquestal de alto nivel, así como una exploración a diferentes campos de aplicación de la carrera de música, como el emprendimiento, la gestión cultural, la pedagogía musical o la innovación social en la Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda.

Los jóvenes que han sido parte de la orquesta han tenido formación en importantes organizaciones en el país, como la Fundación Nacional Batuta, Iberacademy, la Red de Escuelas de Música de Medellín, la Red de Escuelas de Música de Pasto, entre otras, así como academias locales y facultades de música del país.

En el ámbito internacional, la Filarmónica Joven de Colombia ha construido grandes alianzas estratégicas con organizaciones como la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles, The Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next, Mahler Chamber Orchestra, Bard College y su programa The Orchestra Now, entre otras, bajo la misma visión de construir nuevos perfiles para los retos que enfrenta el sector artístico y cultural de hoy.

La Camerata de Cuerdas de la Filarmónica Joven de Colombia estrena gira del 27 al 30 de enero, será un nuevo proyecto inédito que buscará llegar a ciudades y municipios donde una orquesta no se presenta con regularidad y a su vez, trabajará en el fortalecimiento del proceso formativo y musical de los integrantes, provenientes de diferentes ciudades del país.

“Este será un laboratorio en la búsqueda constante de nuevos formatos de creación y difusión que atraigan nuevos públicos para la música sinfónica. Estamos convencidos que la interpretación de la música de cámara permite un trabajo detallado de ensamble que favorece la práctica orquestal, que reta al músico individualmente a desarrollar grandes capacidades de liderazgo, fortaleciendo así su crecimiento personal y profesional, uno de nuestros principales ejes de acción: el desarrollo integral de talento”, afirmó Juan Andrés Rojas, Director Ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia.

En su primera gira del nuevo año, la pasión de los jóvenes músicos y el carácter y fuerza del Quatuor Debussy se unen para interpretar un fascinante repertorio del siglo XX y la obra Divertimento para Cuerdas, del compositor colombiano, Pedro Sarmiento, alineado con el propósito de continuar resaltando el talento de los artistas nacionales.

La orquesta cada día se reinventa y durante el 2022, a través de su iniciativa de proyección social #LaJoven creando lazos, más de 1.210 voluntarios de diferentes regiones se movilizaron, a pesar de las rutinas propias de estudio y trabajo con la orquesta, para inspirar a más de 5.900 niños, niñas, jóvenes y maestros de más 76 municipios de Colombia a seguir desarrollando su talento.

Continuando con esta gran apuesta, para este 2023, #LaJoven lanzará los nodos regionales. “Tenemos la firme convicción de empoderar a los jóvenes artistas como músicos integrales, con oportunidades de crecimiento laboral y con la capacidad de inspirar a nuevas generaciones, convirtiéndose en agentes de cambio comprometidos con el desarrollo del país”, expresó Fernando Cortés McAllister, Director de la Fundación Bolívar Davivienda.

En ese paso por la Costa Caribe y Bogotá, se realizarán -paralelo durante la gira-, dos foros para el nodo de esa región, el cual integrará actores de los semilleros locales, universidades y sector educativo para generar todo el esquema de estrategia de acompañamiento a las regiones para el tema de empleabilidad de los jóvenes músicos.

La agenda de la Filarmónica será: