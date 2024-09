Oasis anuncia nueva ola de conciertos, una de las fechas es en Latinoamérica

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos, que crearon himnos de la década de los 1990 como Wonderwall o Don’t look back in anger . Todo quedó a la espera, sin imaginarse lo que sucedería en pleno 2024.

Conocida por hits como Stop crying your heart out y Stand by me, la banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher anunció a fines de agosto que se volverían a juntar para una gira de regreso, quince años después de su separación.