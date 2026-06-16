Cultura

Premios Grammy 2027: estas son las 5 nuevas categorías para la gala musical

Para la nueva versión de la premiación se implementaron algunos cambios.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de junio de 2026 a las 10:04 p. m.
Premios Grammy.
Premios Grammy. Foto: AP

La Academia de la Grabación ha modificado algunas de sus reglas para los Premios Grammy de 2026, incluyendo la adición de cinco nuevas categorías.

La academia anunció el martes la incorporación de una categoría a la mejor interpretación de música pop asiática, que celebra los lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y otros géneros, y que se otorga al intérprete.

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Según un comunicado de prensa, se creará una nueva categoría para premiar a los intérpretes cuya música “no pueda integrarse adecuadamente con las formas actuales de la música pop”.

Además, una nueva categoría de mejor canción latina reconocerá a los compositores por su trabajo en canciones latinas grabadas predominantemente en español.

Los demás cambios afectan a las categorías de R&B y folk. Un nuevo premio a la mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B se suma a la renovada categoría de mejor interpretación solista de R&B.

La cantante Beyonce posa con sus trofeos Grammy en la sala de prensa durante la 59a Entrega Anual de los Premios Grammy de música el 12 de febrero de 2017, en Los Ángeles, California. Beyoncé es la artista más condecorada en la historia de los Grammy y los lanzamientos de sus álbumes han provocado terremotos culturales y remodelado las normas de la industria musical. Pero pocos artistas han sido despreciados de manera tan notoria por la Academia de la Grabación: a pesar de todos sus logros pioneros, Beyonce nunca ha ganado los prestigiosos premios al mejor álbum o disco.
Para el 2027 se agregaron 5 nuevas categorías. Foto: AFP

La música folk ha experimentado un cambio similar al que experimentó la música country el año pasado: el premio al mejor álbum de folk se ha convertido en el de mejor álbum de folk contemporáneo. Además, se ha añadido una categoría para el mejor álbum de folk tradicional.

Nuevos premios Grammy, nuevas reglas

Además de las cinco nuevas categorías, se han introducido cambios en los criterios de algunos lanzamientos. Lo más destacable: modificaciones en la categoría de mejor artista revelación.

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Los premios Grammy ahora permitirán a los artistas presentar sus candidaturas en esta categoría hasta cuatro veces, en lugar de tres. Esto busca reflejar mejor el mercado musical actual, donde a un artista le puede llevar tiempo alcanzar el éxito.

No existe un número máximo especificado de lanzamientos previos, y un comité de selección se encarga de determinar si el artista había alcanzado este alto grado de impacto en la industria musical antes del año de elegibilidad, según el reglamento. Un artista que haya recibido una nominación al Grammy en el pasado no es elegible.

Este domingo, 3 de abril, se realizará la ceremonia de los Premios Grammy, en Las Vegas, Estados Unidos.
Premios Grammy Foto: CBS via Getty Images

Los premios Grammy también permitirán que ciertos miembros cualificados voten en más categorías.

“El 2027 será un año increíble para los Premios Grammy, y reflejará el extraordinario crecimiento que estamos presenciando en la música”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación.

“Los cambios propuestos por los miembros de nuestra Academia de la Grabación demuestran la amplitud de la industria musical actual y la diversidad de géneros, disciplinas y creadores que la conforman. Nos entusiasma ver cómo estas actualizaciones se materializan el próximo año, mientras celebramos a los profesionales de la música que impulsan su evolución”.

*Con información de AP.