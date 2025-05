El baterista de Blur, Dave Rowntree, anuncia los detalles de su primer libro de fotografía, que llega a finales de este 2025. No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos se publicará a través de la editorial independiente Hero (parte del Legend Times Group) el 9 de septiembre. El libro está editado por la periodista, autora y locutora Miranda Sawyer.

El libro de tapa dura de más de 200 páginas es un vistazo a los primeros años de Blur de la mano de un hombre que lo vio todo, lo escuchó todo y vivió cada momento. El libro captura la emoción de una banda en su infancia, convirtiéndose en una fenómeno mundial. Sin presiones, sin expectativas, sólo cuatro hombres divirtiéndose como nunca mientras el camino se abre ante ellos, todo visto tras los ojos de su baterista y el objetivo de su Olympus OM-10.

'No One You Know: Dave Rowntree's Early Blur Photos' | Foto: Dave Rowntree / Hero / Legend Times Group

Dave Rowntree comparte: “Las fotos que tomé son de una banda justo al principio de su carrera. Son de lo que hacíamos entre los conciertos, las entrevistas y las sesiones de fotos. En ellas salimos, nos relajamos, viajamos, comimos y, sobre todo al principio, bebimos. Son instantáneas de cómo era realmente la vida en Blur en los primeros años, cuando las cámaras de televisión y las grabadoras estaban apagadas. Obviamente no hay mucho de la banda trabajando realmente, porque entonces yo también habría estado trabajando. Esto es todo lo demás.”

El libro ya puede pre-ordenarse en este enlace (la edición artística incluye postales fotográficas exclusivas).

'No One You Know: Dave Rowntree's Early Blur Photos': Damon Albarn | Foto: Dave Rowntree / Hero / Legend Times Group

Dave Rowntree fue miembro de Blur antes de que fuera Blur, uniéndose como baterista al cantante Damon Albarn y al guitarrista Graham Coxon cuando formaban parte de varias bandas en Colchester, a finales de la década de 1980. Tras la entrada de Alex James como bajista, Blur se convirtió en una de las bandas británicas más innovadoras y exitosas de todos los tiempos: crearon el britpop y lo superaron como ninguna otra banda lo ha logrado.

El talento creativo excepcional de la banda, su capacidad única para crear himnos art-rock, así como éxitos pop sólidos, les ha hecho ganar fans devotos en todo el mundo, y en 2023, después de un paréntesis, agotaron las entradas del estadio de Wembley dos veces y pasaron por Bogotá dejando una enorme impresión. Blur ha publicado nueve álbumes de estudio, ha ganado cinco premios BRIT y ha vendido 70 millones de copias en todo el mundo.

Aparte de su carrera con Blur, Dave también ha tenido mucho éxito en otros campos. Su empresa de animación por computadora, Nanomation creó trabajos influyentes para la MTV y Channel 4. A mediados de la década de 2000 se formó como abogado y trabajó para Kingsley Napley.

'No One You Know: Dave Rowntree's Early Blur Photos': Dave Rowntree. | Foto: Dave Rowntree / Hero / Legend Times Group

Ha sido candidato laborista y concejal del condado y milita en el Partido Laborista. Su interés de toda la vida por el espacio le llevó a participar activamente en la misión Beagle 2 a Marte. Escribe bandas sonoras para cine y televisión, incluida la música para The Capture, de la BBC, y The One, de Netflix, y también lanzó su álbum en solitario, Radio Songs, en Cooking Vinyl en 2023.