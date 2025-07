El baterista de Blur, Dave Rowntree, lanza un libro de fotografía en el que consigna los días tempranos de la reconocida agrupación

Nacido en Colchester, Inglaterra, Dave Rowntree no es un hombre del Renacimiento. Pero, a su manera, canaliza la curiosidad de esa figura humana virtuosa en varios campos de la creación, la acción y el pensamiento. Rowntree es un reconocido músico: suma y toca batería en un cuarteto de alcance planetario como Blur y ha compuesto bandas sonoras y proyectos en solitario.

Fundó un estudio de animación y, en paralelo, se formó como abogado. Y en las calles y debates se ha hecho sentir como candidato del Partido Laborista. Compromiso no le falta. Entonces, no, no es un hombre del Renacimiento, pero casi. Modesto, Rowntree es el primero en rechazar tal afirmación. No osa compararse con alguien como Da Vinci. Imposible salir bien librado.

Ahora, con motivo de otra (más) de sus facetas, la de fotógrafo, SEMANA habló con él. En septiembre lanza No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos, un libro que nació de milagro, en el que comparte las fotos que capturó con su Olympus: son retratos de los días tempranos de la banda, cuando el mundo no la conocía, y aún tocaba viajar en bus. Sobre música, cámaras, fotografía análoga, el libro y Blur, esto nos dijo.

SEMANA: Muchas cosas pasan en el Reino Unido. Si tuviera que elegir entre el Festival de Glastonbury, la gira de despedida de Ozzy Osbourne o el tour de reunión de Oasis, ¿a cuál preferiría ir?

Dave Rowntree (D.R.): He estado muchas veces en Glasto y llegué a comprar entradas para Oasis, pero al final no pude ir, así que las regalé. Supongo que elegiría a Ozzy Osbourne. Me encantaría verlo en vivo. Nunca lo he visto tocar, pero es un personaje muy querido en el Reino Unido. Me encantaría verlo en acción.

"Le tengo un cariño especial a Colombia. Lo que más me marcó fue la calidez de su gente", señaló Dave. | Foto: Dave Rowntree/Hero/Legend Times Group

SEMANA: Un ícono, ¡ustedes también lo son! Estuvieron en Colombia en 2023, ¿qué recuerdos quedaron?

D.R.: Le tengo un cariño especial a Colombia. Lo que más me marcó fue la calidez de su gente. Nos recibieron con los brazos abiertos, sin que realmente hubiéramos hecho nada para merecerlo. Durante mucho tiempo no los visitamos, en Sudamérica. ¡No sabíamos que había tanto interés en nosotros! Y fue gracias a Facebook. Cuando empezaron a mostrar de dónde eran nuestros seguidores, que descubrimos cuántos fans teníamos en Colombia, Argentina, Chile... ¡Fue una sorpresa! Pensamos: “Nunca hemos estado allá, ¿cómo nos conocen?”. Así que fuimos, y fue increíble. La gente era cálida, amigable, feliz de vernos. Ese es el recuerdo que más atesoro.

SEMANA: Algo bueno trajo Facebook, después de todo...

D.R.: Totalmente. Tiene muchos aspectos negativos, pero para nosotros fue clave para abrirnos las puertas de Sudamérica.

SEMANA: Es una especie de “hombre del Renacimiento”: músico, animador, abogado, activista político. ¿De qué se siente más orgulloso?

D.R.: Bueno, sobre eso del “hombre del Renacimiento”, creo que para serlo hay que ser bueno en todo lo que haces. Yo he intentado muchas cosas, pero no soy bueno en todas. No te imaginas a Da Vinci siendo un pésimo pintor, ¿no? Él era brillante en todo. Yo no. Pero si hablamos de la música, lo que más me enorgullece es que seguimos juntos después de tantos años, haciendo música, girando, siendo una banda, siendo hermanos. Eso ha sido lo más difícil: seguir unidos durante 35 años. Lo demás, como hacer música, nos sale de forma natural cuando estamos juntos los cuatro…

En septiembre se lanza No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos, un libro que nació de milagro. | Foto: Dave Rowntree / Hero / Legend Times Group

SEMANA: Y fuera de la música…

D.R.: Es predecible quizá que lo diga, pero estoy muy entusiasmado con el libro. Estuvo a punto de no ocurrir. Perdí las fotos durante años; las había guardado en una caja metálica “a salvo”, y luego la perdí. No la volví a encontrar hasta después de varias mudanzas. Sucedió un día en el que necesitaba espacio e iba a tirar unas cajas, que creía basura. Y justo antes de llevarlas al basurero, decidí revisarlas.

Dave Rowntree, Alex James, Damon Albarn y Graham Coxon son Blur. El baterista ofrece una joya editorial para sus seguidores. | Foto: getty images

SEMANA: ¡Las salvó de milagro!

D.R.: Sí, y aun así, no las miré. Pero entonces llegó la pandemia. En ese tiempo, Tim Burgess (cantante de The Charlatans) hacía unas listening parties en Twitter, donde escuchábamos discos juntos y los miembros de las bandas sumábamos comentarios e imágenes. Para eso revisé mis cajas de recuerdos, y al repasar las fotos, me di cuenta de que había capturado algo que nadie más tenía. Éramos una banda desconocida, así que no había fotógrafos siguiéndonos. Eso me dio la idea de hacer el libro.

SEMANA: Las fotos son geniales. Honran a compañeros de aventura y reflejan una época que parece distante. ¿Cómo organizó el caos?

D.R.: Muchos de los que aparecen en esas fotos aún trabajan con nosotros, y otros labraron caminos brillantes. Reencontrarme con algunos para mostrarles las fotos fue muy lindo. Sobre el proceso, fue más largo de lo que pensaba. El editor y yo acordamos un número limitado de páginas, pero había muchas más fotos. Así que tuve que seleccionar las que contaban algo. No quería un álbum desordenado, sino algo que tuviera un hilo, que fuera más que la suma de sus partes, que se sintiera como una obra de arte. Al principio no sabía cómo ordenarlas. No recordaba las fechas ni el orden de los viajes. Así que agrupé las imágenes en pequeñas colecciones que tenían sentido juntas; luego trabajé con esas agrupaciones, las ordené y les puse nombres. Eso me ayudó a ver todo con otra perspectiva. Más abstracta. Y le pedí ayuda a Miranda Sawyer, amiga mía y periodista. Se sentó conmigo, le conté las historias detrás de cada foto, y ella escribió ideas de leyendas a partir de eso. Luego yo las desarrollé. Fue un proceso poco convencional, pero funcionó.

"El editor y yo acordamos un número limitado de páginas, pero había muchas más fotos. Así que tuve que seleccionar las que contaban algo", expresó el artista. | Foto: Dave Rowntree/Hero/Legend Times Group

SEMANA: Es genial el registro de su paso por Japón y otros lugares, y las anécdotas suman mucho. Hablemos de su aparato cómplice, su cámara…

D.R.: Es una Olympus OM10, que aún conservo. No era una cámara costosa o perfecta, y eso la hacía interesante. Tenía imperfecciones que te obligaban a pensar diferente, a tomar decisiones artísticas, no solo documentales. Tenías que preparar el disparo, elegir el momento. Eso cambia tu forma de ver el mundo. Vi un documental sobre dos fotógrafos británicos caminando y hablando sobre su proceso. Y puede sonar aburrido, pero fue fascinante. Una cosa que dijeron y con la que estoy de acuerdo: con el film, cada disparo cuesta dinero. No puedes tomar mil fotos al azar como en digital. Eso te obliga a observar con más intención, a pensar como un artista.

SEMANA: No vive en la nostalgia, dijo. ¿Blur es presente? ¿Habrá más giras?

D.R.: No hay nada planeado por ahora, pero terminamos la última gira diciendo: “¡Esto estuvo genial, hay que repetirlo!”. Así que no veo por qué no habría otra gira o un nuevo álbum. Solo necesitamos una buena razón. En 2012 fue tocar en el cierre de los Olímpicos, y no le puedes decir que no a cerrar los Olímpicos.; y la última vez fue Wembley. Y no puedes decirle que no a Wembley. Solo nos hace falta una buena razón para regresar.

"Así que no veo por qué no habría otra gira o un nuevo álbum", contestó el entrevistado. | Foto: Dave Rowntree/Hero/Legend Times Group

SEMANA: Su disco solista Radio Songs (2023) es agradecidamente atmosférico en tiempos turbulentos. ¿Componiendo aún por su cuenta?

D.R.: Iba a sacar otro disco poco después del primero, pero Blur interrumpió ese plan. Como siempre, mi proyecto quedó opacado por ese otro lanzamiento. Pero sí, tengo otro proyecto musical en camino, diferente al anterior. No es solista. Probablemente salga el próximo año. Justo cuando Blur saque algo nuevo, como siempre…

SEMANA: Muchos tocan al aire su cadencia en la archifamosa Song 2, pero ¿cuál es la canción que más le satisface tocar?

D.R.: Aunque es divertido tocar Song 2 y rockear, en realidad prefiero las baladas. Me gusta hacer música, antes que simplemente tocar la batería. Mis favoritas en el repertorio de Blur son esas grandes baladas como To the End. Es donde más disfruto. Soy músico antes que baterista, y así veo mi papel en la banda.