Don Tetto: “El rock siempre tiene su espacio”. La banda “emergente” colombiana con 22 años de historia

C.L.: Lo principal, y no solo para el rock, son los escenarios. Los artistas pueden empezar llenando un café o un bar, pero a partir de ahí toca hacer un trabajo que no es de tarimas, sino de TikTok y otras cosas que no corresponden a la carrera natural de un artista. Terminan dedicándose a otras cosas, no a hacer música. Lo más crítico que hay en el país es buscar espacios para tocar. Ha habido un foco en artistas, no por su música, sino por lo que están haciendo o por cuáles son sus problemas. Un ejemplo es que todo mundo ama las letras de Pies descalzos, la gente conectó con una artista como Shakira por su música, antes no importaba si tenía un carro nuevo o qué era lo que estaba haciendo. Queremos concentrarnos en el arte, darnos a conocer por eso y por disfrutar la música en vivo. No queremos vender un artista que no somos, así que somos prudentes y sacamos todo en la tarima, no en las redes. Conocernos a Don Tetto es conocernos en vivo.