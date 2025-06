The Inspector Cluzo y ‘Less Is More’: electricidad rural, autogestión y rock sin intermediarios

En 2008, Laurent Lacrouts y Mathieu Jourdain —guitarrista y baterista formados en el conservatorio de Mont-de-Marsan, en el suroeste francés— fundaron The Inspector Cluzo tras la disolución de su anterior proyecto, Wolfunkind. Desde entonces, han editado diez álbumes de estudio, todos de forma independiente a través de su sello F.TheBassPlayer Records.

Así, la banda se caracteriza no sólo por su sonido que combina hard rock, funk y blues con una ejecución enérgica sin bajo eléctrico, sino también por su negativa sistemática a firmar con un sello multinacional, como lo han explicado en múltiples ocasiones. La independencia del dúo no es únicamente musical: desde 2013 administran su propia finca agroecológica, Lou Casse (“el roble” en gascón), donde cultivan maíz y crían gansos en el corazón de las Landas. Esta faceta rural no es decorativa ni anecdótica, sino central en su proyecto de vida.

Para The Inspector Cluzo, lo rural no es una pose. | Foto: Cyrille Vidal

The Inspector Cluzo ha tocado en más de 65 países, incluidos escenarios como el Fuji Rock de Japón, el Lollapalooza de Chile y el Download Festival del Reino Unido. En 2023 compartieron cartel con Metallica, Deep Purple y The Smashing Pumpkins en su gira de festivales europeos. Pocos grupos resumen de forma tan precisa el conflicto entre lo local y lo global, entre la electricidad del rock y el arraigo en la tierra.

En Colombia, el grupo es recordado por su participación en Rock al Parque 2017, cuando cerraron una de las jornadas del escenario Bio tras la cancelación de una banda estadounidense. Su presentación, de 45 minutos, incluyó una improvisación con cencerros y una importante denuncia sobre el uso de pistas pregrabadas en el metal contemporáneo.

Esa postura sigue presente en Less Is More, su décimo álbum de estudio, en el que no hay sampleos, ni acompañamientos adicionales, ni loops. Todo lo que se escucha puede ser replicado en vivo por dos personas. Ese criterio —la posibilidad de reproducir el disco en directo sin necesidad de refuerzos— es uno de los pocos principios no negociables en la trayectoria de la banda.

Con cerca de veinte años de carrera, el dúo francés The Inspector Cluzo presenta Less Is More, su décimo trabajo discográfico, que grabó en vivo en Nashville con Vance Powell, conocido por su trabajo con Jack White y Chris Stapleton. La publicación del nuevo trabajo llega tras una serie de giras que incluyeron festivales agrícolas, ferias rurales, espacios autogestionados y escenarios compartidos con bandas como Rage Against The Machine y Clutch. Este es el segundo disco que graban con Powell, con quien también trabajaron en Horizon (2023), producido junto a Neal Black y mezclado en los estudios Sputnik Sound.

Less Is More fue grabado sin metrónomo, sin ediciones posteriores y sin añadidos en un claro ethos DIY. Las canciones que lo componen no fueron tocadas más de dos veces en estudio. No hay segundas guitarras, ni teclados, ni capas de apoyo: batería, guitarra y voz, con el mínimo de interferencias técnicas. El resultado no es una fórmula estética sino una decisión de producción que corresponde a una ética sostenida desde sus primeros discos.

Portada de 'Less is More', su trabajo más reciente. Laurent Lacrouts (guitarra y voz) y Mathieu Jourdain (batería) fundaron la banda en 2008, tras disolver su anterior grupo de funk-rock y, desde entonces, han girado por más de 65 países, financiando cada tour con la venta directa de su música y sin intermediarios. Todo el catálogo ha sido editado de manera independiente a través de su propio sello, Fuck The Bass Player Records. | Foto: cortesía The Inspector Cluzo

“Como es nuestro décimo álbum, hemos aprendido más cosas del anterior. Y tenemos más cosas que decir, ya que nos inspiramos en las experiencias de la vida, en la gente que conocemos y en los problemas que tenemos que resolver en ambos mundos: la agricultura y la música”, explica el dúo francés.

“El plan era hacer un álbum muy similar a lo que hemos venido tocando durante 20 años. Este álbum es más bien un álbum de ‘A la mierda todo’, como dijo Vance Powell, quien nos visitó en la granja en Gascona. Así que es un álbum sin arreglos, sólo batería, guitarra y voz”, añaden. El resultado a este compromiso estético es evidente: Rolling Stone Francia presentó al álbum de The Inspector Cluzo como el mejor del mes en el país galo.

Una granja, un sonido

La coherencia no se limita al discurso: los dos integrantes de The Inspector Cluzo viven desde 2013 en Lou Casse, una granja agroecológica de 15 hectáreas ubicada en la región de Gascuña, al suroeste de Francia. Allí cultivan maíz, trigo y forraje, además de criar gallinas ponedoras. Rechazan tanto los monocultivos como el uso de agroquímicos, y trabajan con rotación de cultivos, compostaje natural y semillas tradicionales. Desde hace cinco años, organizan un festival anual en la granja, Le Festival des Terroirs, que reúne a agricultores independientes y artistas internacionales. Parte de las ganancias de Less Is More serán destinadas a la organización de la edición 2025.

La relación entre el campo y la música es central en el ideario de la banda, que se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra los circuitos convencionales de la industria musical, el sobreconsumo, la homogeneización estética y la precarización laboral de los músicos en plataformas digitales.

En entrevistas para Télérama y Le Monde Diplomatique, Lacrouts ha señalado que “el problema no es que los artistas se vendan, sino que no saben a quién se venden”, y ha cuestionado la lógica del espectáculo que domina los grandes festivales europeos. En lugar de acumular fechas, ellos prefieren combinar giras cortas con temporadas en la granja, y han cancelado conciertos en varias ocasiones para atender la cosecha o responder a condiciones climáticas adversas.

Con urgencia ambientalista, The Inspector Cluzo ha mantenido a lo largo de su carrera un compromiso de sostenibilidad con relación al planeta. Mientras algunos utilizan los micrófonos para amplificar mensajes de ruptura o para relatar una noche de excesos, el dúo de Gascuña se vale del poder del rock para construir una narrativa que nos recuerda la violencia de nuestra huella sobre la tierra que nos ha dado todo. En un ejercicio de bucólica rebeldía, la banda aborda distintas problemáticas en torno al cambio climático, la soberanía alimentaria y el mito del progreso asociado al detrimento ambiental. Por ello, no es sorprendente que la banda se valga de las reflexiones de Thoreau y Debord para la construcción de su sonido revolucionario.

“H.D. Thoreau, uno de los primeros ecologistas, vivió un tiempo apartado de la sociedad en el bosque y luego escribió el libro Walden. Ya poseía la filosofía de ‘menos es más’. También escribió sobre la ‘desconfianza cívica’ que inspiró a Gandhi y a M. Luther King”, reflexiona la banda. “También nos inspira el libro La sociedad del espectáculo, escrito por Guy Debord en 1967. Al describir el desarrollo futuro de nuestra sociedad, el filósofo previó las duras consecuencias del consumo masivo y la cultura hipermaterialista. De hecho, predijo que, a largo plazo, uno de los resultados plausibles podría ser que: ‘La verdad sería solo un momento de lo falso’. Eso dio origen a la canción: ‘As Stupid As You Can’”.

En Less Is More no hay hits evidentes ni intentos de viralidad. Las canciones alternan entre un blues áspero, riffs pesados y estructuras próximas al stoner, con una voz más cercana al canto hablado que al fraseo melódico. “We Win Together I’m Losing Alone”, la pieza más larga del disco, abre con una progresión repetitiva que se extiende durante más de seis minutos sin cambios armónicos. “Weeding or Busking”, otra de las piezas centrales, parte de una anécdota mínima —haber cambiado una fecha de concierto por una jornada de deshierbe— y deriva en una crítica a la lógica de la autoexplotación permanente. En “Keep The Fire Alive”, el único tema con una coda instrumental más amplia, se condensa quizás la postura general del álbum: no hay épica ni clímax, sólo una repetición obstinada que se resiste a resolverse.

El disco no pretende expandir el sonido de la banda, ni ofrecer un giro estilístico. Tampoco es un pedestal para que la banda observe con vanidad el comportamiento del resto de los mortales. Es una afirmación de principios, grabada con medios mínimos y sin concesiones. La mezcla de Powell acentúa los bordes ásperos de la batería y deja el registro vocal expuesto, sin corrección ni envoltorio. Si hay errores, se oyen. Si hay silencios, se respetan. Como en sus discos anteriores, la producción no busca resolver o tapar las limitaciones técnicas: las incorpora como parte de la textura del álbum. El error es humano, aunque vaya en contra de las lógicas de un algoritmo higienizado hasta el extremo para eliminar la diferencia.

No es un disco conceptual, ni un manifiesto estético. Pero tampoco es un producto desentendido de sus condiciones materiales. En un momento en el que la producción digital permite camuflar cualquier equivocación, Less Is More propone un tipo de escucha más frontal, menos mediada, más deliberada. No es música minimalista. Es música sin acumulación. Una afirmación de lo suficiente. En un momento en el que el consumo musical tiene consecuencias evidentes en el medio ambiente (los servidores de los servicios de streaming, la huella de carbono que deviene de transportar por vía aérea a un equipo exagerado para atender las exigencias de los artistas, además del consumo energético de los grandes festivales), The Inspector Cluzo propone otra alternativa: “Lo más importante es equilibrar lo que gastas en tu vida diaria… la compensación es lo más importante en ecología, de lo contrario es una suerte de castración: ‘haz esto, no hagas aquello’. Somos adultos y hacemos las cosas según nuestra propia conciencia”.