Conflicto entre Israel e Irán: cuatro películas y series que explican la guerra

El recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente ha despertado un interés global por comprender las raíces de la enemistad entre Irán e Israel. A través del cine y la televisión, es posible analizar hitos históricos como la Revolución de 1979 y la carrera nuclear, elementos que definen la agenda geopolítica actual.

El séptimo arte no solo funciona como entretenimiento, sino como una herramienta de pedagogía política. Al igual que la cinematografía ha diseccionado la Guerra Fría o la intervención en Irak, diversas producciones actuales permiten adentrarse en la compleja realidad de Teherán. A continuación, presentamos cuatro obras fundamentales que combinan el rigor histórico con la tensión del suspenso.

1. ‘Argo’: El trauma diplomático que cambió la historia

Ganadora del Óscar a Mejor Película, esta cinta dirigida y protagonizada por Ben Affleck se remonta al 4 de noviembre de 1979. La trama documenta la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, un evento que marcó el fin de la influencia occidental en Irán tras la caída del Shah.

La película destaca por narrar la misión de rescate liderada por el agente de la CIA Tony Mendez, quien utilizó una producción cinematográfica ficticia como fachada para extraer a seis diplomáticos. ‘Argo’ es esencial para entender el nacimiento del sentimiento antiestadounidense en la región y el aislamiento diplomático que comenzó a gestarse hace cuatro décadas.

Disponible en: Max, Prime Video y Movistar Plus+.

2. ‘Teherán’: La guerra fría tecnológica y nuclear

Esta serie de Apple TV+ es, quizás, el retrato más contemporáneo de la rivalidad directa entre el Mosad israelí y la inteligencia iraní. La historia sigue a Tamar Rabinyan, una hacker de la inteligencia israelí infiltrada en la capital iraní con una misión crítica: neutralizar los sistemas de defensa aérea para permitir un ataque a las instalaciones nucleares.

‘Teherán’ destaca por no caer en maniqueísmos simples. Aunque es una producción israelí, ofrece una visión humana de la sociedad civil en Irán y expone el temor constante a una escalada nuclear, un tema que domina los titulares de prensa internacionales en la actualidad.

Disponible en: Apple TV.

3. ‘Septiembre en Shiraz’: El costo humano de la revolución

Basada en la novela de Margaret Abramian, este drama histórico ofrece una perspectiva necesaria: la de las minorías religiosas dentro de Irán. Ambientada en los meses posteriores a la Revolución Islámica, narra la historia de una familia judía cuyo patriarca es acusado de espionaje por el nuevo régimen.

La obra permite comprender cómo el cambio de poder de 1979 transformó un país cosmopolita en una teocracia, provocando el éxodo de miles de ciudadanos. Es un relato sobre la pérdida de identidad y la persecución política que ayuda a contextualizar por qué la comunidad internacional observa con lupa los derechos humanos en la región.

Actualmente no se encuentra en plataformas de suscripción estándar, pero es una pieza de referencia en bibliotecas cinematográficas de historia.

4. ‘Oficina de infiltrados’ (Le Bureau des Légendes)

Aunque es una serie francesa, es considerada por críticos y ex agentes de inteligencia como una de las representaciones más realistas del espionaje moderno. A través de su protagonista, ‘Malotru’, la serie explora cómo las potencias europeas operan en territorios como Siria e Irán.

A diferencia de las superproducciones de acción, esta serie se enfoca en la recolección de información, la manipulación psicológica y las consecuencias éticas del trabajo encubierto. Irán aparece como un tablero estratégico donde se deciden intereses que afectan directamente a la seguridad de Occidente.

Disponible en: SkyShowtime.