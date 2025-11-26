Estas son las series más vistas en Netflix Colombia para este miércoles, 26 de noviembre

Netflix sigue reforzando su propuesta de entretenimiento con una actualización constante de su catálogo, lo que permite que millones de usuarios alrededor del mundo accedan a historias frescas, producciones destacadas y estrenos muy esperados. Gracias a esta estrategia, la plataforma se mantiene en el centro de la conversación mediática y logra que muchas de sus series y películas se conviertan en verdaderos éxitos que lideran los listados de popularidad semana tras semana.

Con el paso del tiempo, la compañía incorpora nuevos títulos originales, recupera producciones clásicas y suma temporadas recientes de contenidos que ya tienen una audiencia consolidada. De esta manera, el servicio de streaming conserva una oferta variada y dinámica, capaz de atraer a públicos de todas las edades y preferencias.

Para el miércoles 26 de noviembre, Netflix tiene un listado preciso de las series más vistas hasta el momento, destacando las producciones internacionales.

Series más vistas en Netflix:

Simplemente Alicia:

Esta historia se centra en Alicia, una mujer que se enamora de dos hombres en circunstancias completamente distintas. La protagonista se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, quien es un famoso escritor. La doble vida y las mentiras salen a flote detonando un giro inesperado. La serie cuenta con el protagónico de Verónica Orozco, Sebastián Carvajal y Michel Brown.

Beso dinamita:

Esta producción surcoreana se basa en una comedia romántica de 14 capítulos, donde una joven y un hombre adinerado se reencuentran, haciendo que ella se una a su compañía y finja ser madre de familia.

La bestia en mí:

Una famosa autora vive una inesperada situación en su realidad, luego de caer en un retorcido juego mental que ocasiona su vecino nuevo. El misterio rodea la dinámica, sin saber si se trata de un asesino. La producción cuenta con la actuación de Claire Danes, Mathhew Rhys y Brittany Snow.

Ausente:

Tras ser dada por muerta, una agente del FBI escapa de un asesino en serio y descubre que su familia siguió con su vida. Un nuevo crimen marca el regreso, detonando detalles en la trama.

Stranger Things