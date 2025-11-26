Suscribirse

Estas son las series más vistas en Netflix Colombia para este miércoles, 26 de noviembre

La plataforma sigue variando sus contenidos y proponiendo títulos diferentes para cada semana.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de noviembre de 2025, 8:42 p. m.
Próximos estrenos de Netflix.
Series famosas y más vistas en Netflix. | Foto: Getty Images

Netflix sigue reforzando su propuesta de entretenimiento con una actualización constante de su catálogo, lo que permite que millones de usuarios alrededor del mundo accedan a historias frescas, producciones destacadas y estrenos muy esperados. Gracias a esta estrategia, la plataforma se mantiene en el centro de la conversación mediática y logra que muchas de sus series y películas se conviertan en verdaderos éxitos que lideran los listados de popularidad semana tras semana.

Con el paso del tiempo, la compañía incorpora nuevos títulos originales, recupera producciones clásicas y suma temporadas recientes de contenidos que ya tienen una audiencia consolidada. De esta manera, el servicio de streaming conserva una oferta variada y dinámica, capaz de atraer a públicos de todas las edades y preferencias.

Para el miércoles 26 de noviembre, Netflix tiene un listado preciso de las series más vistas hasta el momento, destacando las producciones internacionales.

Contexto: Hermanos Duffer, creadores de ‘Stranger Things’, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie: “Esperamos que la gente se sorprenda”

Series más vistas en Netflix:

Simplemente Alicia:

Esta historia se centra en Alicia, una mujer que se enamora de dos hombres en circunstancias completamente distintas. La protagonista se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, quien es un famoso escritor. La doble vida y las mentiras salen a flote detonando un giro inesperado. La serie cuenta con el protagónico de Verónica Orozco, Sebastián Carvajal y Michel Brown.

Simplemente Alicia | Avance oficial | Netflix

Beso dinamita:

Esta producción surcoreana se basa en una comedia romántica de 14 capítulos, donde una joven y un hombre adinerado se reencuentran, haciendo que ella se una a su compañía y finja ser madre de familia.

Beso dinamita | CLIP OFICIAL | Netflix

La bestia en mí:

Una famosa autora vive una inesperada situación en su realidad, luego de caer en un retorcido juego mental que ocasiona su vecino nuevo. El misterio rodea la dinámica, sin saber si se trata de un asesino. La producción cuenta con la actuación de Claire Danes, Mathhew Rhys y Brittany Snow.

La bestia en mí | Tráiler oficial | Netflix

Ausente:

Tras ser dada por muerta, una agente del FBI escapa de un asesino en serio y descubre que su familia siguió con su vida. Un nuevo crimen marca el regreso, detonando detalles en la trama.

Stranger Things

Esta aclamada serie es un ‘hit’ en la plataformas, debido al lanzamiento de la nueva temporada. La historia continuará con los protagonistas iniciales, luchando por salvar la realidad en la que viven. El elenco es encabezado por Millie Bobby Brown, Winona Ryder y David Harbour.

Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 1 | Netflix

