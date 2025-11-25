Suscribirse

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público colombiano este martes 25 de noviembre

Estas producciones son las preferidas por los amantes de esta plataforma de ‘streaming’.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 2:04 p. m.
Algunos consumidores ya no imaginan sus tardes de domingo sin este servicio. | Foto: Bloomberg

El dominio de Netflix sigue siendo evidente entre los consumidores colombianos. La plataforma se ha consolidado como un punto de referencia para quienes buscan entretenimiento diario, gracias a una propuesta que abarca una amplia variedad de formatos y estilos.

Desde historias cargadas de emoción hasta comedias relajadas, además de documentales, suspenso y producciones de distintos países, el servicio ha logrado captar el interés de públicos muy diversos, tanto en edad como en preferencias.

Esa amplitud de contenidos ha reforzado su posición como una de las alternativas más completas dentro del ecosistema digital.

Netflix
La cantidad de velocidad de Internet que necesitas para ver Netflix sin interrupciones varía según la calidad de transmisión que elijas y otros factores como la cantidad de dispositivos en tu red y la hora del día. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Top 10 de las series más populares actualmente

Según la información publicada en la página oficial de Netflix, actualmente existe un Top 10 de las series más vistas en Colombia, listado que refleja las producciones que hoy concentran el interés de los suscriptores en el país.

  • Nadie quiere esto - Temporada 2

Una presentadora de pódcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran. ¿Podrá su relación sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entrometidas familias?

El tormentoso romance de Joanne y Noah se agita entre dramas familiares, desafíos profesionales y una pregunta que empieza a dominar su relación.

Nadie quiere esto | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix
  • La diplomática - Temporada 3

En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política.

En este nuevo escenario, Kate Wyler se ve obligado a desempeñar un papel decisivo en la esfera política global, asumiendo un grado de influencia que nunca había buscado.

La diplomática: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix
  • Reclutas - Temporada 1

Por impulso, un adolescente hostigado se alista en el Cuerpo de Marines de EE. UU., donde encuentra un propósito y una hermandad inesperada dentro del singular grupo de reclutas.

&quot;Reclutas | Trailer oficial | Netflix España
  • Monstruo: la historia de Ed Gein

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix
  • Guerra al hampa: filadelfia contra la mafia

En esta atrapante serie sobre crímenes reales, una guerra entre los mafiosos John Stanfa y Joey Merlino sumerge a la Filadelfia de la década de 1990 en un baño de sangre.

Mob War: Philadelphia vs. The Mafia | Sneak Peek | Netflix
  • Raw

En esta innovadora serie de la WWE, las Superestrellas llenan el ring de acción, drama y acrobacias inigualables cada semana.

  • Incontrolables

Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticas y su fundadora (tan carismática como peligrosa) no son lo que aparentan.

Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix
  • La Diplomática - Temporada 1

En medio de la crisis internacional, Kate Wyler, una diplomática de carrera, aterriza como nueva embajadora norteamericana en Londres, un puesto de alto perfil político para el que no estaba preparada, con implicaciones tectónicas para su matrimonio y su futuro profesional.

La diplomática | Tráiler oficial | Netflix
  • Nadie quiere esto - Temporada 1

Joanne, una agnóstica presentadora de pódcast, y Noah, un rabino poco convencional que acaba de terminar con su pareja, se conocen en una fiesta. Se van del lugar juntos, y a pesar de sus diferencias, perciben que hay algo entre ellos.

Nadie quiere esto | Tráiler oficial | Netflix
  • Tiburón bebé: Juego de hospital (Temporada 1)

El dolor Tiburón Bebé y el enfermero William ayudan a sus amigos enfermos a sentirse mejor, ¡Y también nos enseñan a cuidar nuestro propio cuerpo!

seriesNetflix

Noticias Destacadas

