Este es el reparto completo de la película más esperada en diciembre: ‘El Gran Diluvio’ por Netflix

El Gran Diluvio se ha convertido en una de las películas más esperadas del catálogo de estrenos de Netflix para diciembre, gracias a su combinación explosiva de una trama apocalíptica centrada en una inundación devastadora y un elenco coreano que llega con credenciales de éxito internacional.

La película, dirigida por Kim Byung-woo, aterrizará en la plataforma como parte de la avanzada global del gigante del streaming por consolidar el contenido surcoreano como uno de sus grandes motores de audiencia en todo el mundo.​

La película se lanzará el 19 de diciembre de 2025 y estará disponible a partir de la medianoche según el horario del Pacífico de Estados Unidos, lo que implica que para América Latina estará disponible desde la madrugada del mismo día entre las 3:00 y las 5:00 a.m., dependiendo del país.

‘El Gran Diluvio’: todo sobre la superproducción surcoreana que llegará a Netflix. | Foto: Jeong Kyung-hwa/ Netflix

La historia de este drama apocalíptico se sitúa en lo que podría ser el último día de la humanidad, cuando una inundación colosal arrasa una ciudad y convierte un edificio de apartamentos en la última trinchera de supervivencia.

En el centro del relato están dos figuras clave: una investigadora experta en inteligencia artificial y el agente de seguridad enviado para rescatarla, cuyo vínculo se vuelve decisivo para comprender qué hay detrás de la operación de salvamento y cómo su resistencia puede cambiar el rumbo de la catástrofe. La película se mueve así entre el cine de desastres, el thriller de encierro y la reflexión sobre la tecnología, la responsabilidad humana y los sacrificios personales en tiempos extremos.​

El reparto está encabezado por rostros muy familiares para el público que ha seguido el fenómeno de las producciones coreanas en la plataforma.

Kim Da-mi como An Na, una investigadora en inteligencia artificial que queda atrapada en su apartamento junto a su hijo cuando la inundación golpea la ciudad; su conocimiento científico y su instinto de madre la convierten en el corazón emocional de la historia.​

que queda atrapada en su apartamento junto a su hijo cuando la inundación golpea la ciudad; su conocimiento científico y su instinto de madre la convierten en el corazón emocional de la historia.​ Park Hae-soo como Hee-jo , un agente de seguridad encargado de rescatar a An Na, cuya misión encierra motivaciones que van más allá del simple rescate y se conectan con la supervivencia de la humanidad.​

, un agente de seguridad encargado de rescatar a An Na, cuya misión encierra motivaciones que van más allá del simple rescate y se conectan con la supervivencia de la humanidad.​ Kim Kyu-na como la residente del apartamento 304 , uno de los personajes atrapados en el edificio que aporta una mirada desde el vecindario común ante la catástrofe.​

, uno de los personajes atrapados en el edificio que aporta una mirada desde el vecindario común ante la catástrofe.​ Kim Byung-nam en un rol de apoyo dentro del edificio, representando a otro de los inquilinos que deben decidir entre la solidaridad y la autopreservación.​

representando a otro de los inquilinos que deben decidir entre la solidaridad y la autopreservación.​ Kwon Eun-seong, incluido en el elenco oficial de Netflix, completa el grupo central de intérpretes que dan vida a los habitantes del inmueble convertido en “arca” improvisada frente al diluvio.​

‘El Gran Diluvio’ es uno de los grandes estrenos del año. | Foto: Jeong Kyung-hwa/ Netflix

La elección de Kim Da-mi y Park Hae-soo como protagonistas no es casual: ambos vienen de producciones que han resonado fuerte en audiencias internacionales y en la comunidad de fans latinoamericanos del audiovisual coreano. Ella se ha consolidado como una actriz camaleónica capaz de transitar del drama al thriller, mientras que él se hizo mundialmente famoso gracias a su participación en El Juego del Calamar, lo que hoy le da un enorme peso de reconocimiento dentro del catálogo de Netflix.