Estrenos: nueva versión de “Desafío sobre fuego Latinoamérica”

Esta temporada el premio será de US$ 10.000 dólares.

Este 12 de julio a las 10:55 p. m., los espectadores en Colombia podrán disfrutar de la quinta temporada de “Desafío sobre fuego Latinoamérica”. Esta nueva versión, que viene con mayores retos para poner a prueba a los participantes, estará dirigido por Michelle Brown, actor famoso, conocido por su actuación como ‘Mentiras perfectas’ y ‘Mentes en shock’.

“Esta temporada tiene algunas cosas muy interesantes que tengo muchas ganas de ver, cómo el público le dará la bienvenida a este nuevo juez Jerry Arrechea, que ciertamente vino a traer brillo y aumentar aún más la calidad técnica de los jueces de “Desafío sobre fuego” y los invitados y los nuevos retos que nos planteamos con los invitados estando ahí participando junto con los jueces. Eso trajo otra dinámica, una condición muy interesante para esta nueva temporada. Estoy seguro de que al público le encantará este nuevo cambio”, indica Ricardo Avilar, forjador con más de 35 años de experiencia y experto en historia de las armas blancas y en forja.

La modalidad del programa consiste en que ocho participantes, divididos en dos grupos de cuatro integrantes cada uno en donde el ganador de cada reto suma 100 puntos, el segundo 75, el tercero 50 y el cuarto no suma unidades. Los últimos de cada grupo son eliminados, mientras que los segundos y terceros van a un repechaje. El ganador podrá coronarse con el título de campeón y llevarse los US$ 10.000 de premio.

Desafío sobre fuego Latinoamérica, quinta temporada. - Foto: Cortesía History

Esta vez los jugadores, quienes son de cuatro nacionalidades diferentes, están divididos de la siguiente forma: El primero compuesto por Gerson Bragagnoli, 66 años (Brasil), forjador a tiempo parcial hace 16 años; Gustavo Cervantes (México), de la ciudad de Puebla, con tres años de experiencia en cuchillería; Agustín Peppi, de Mendoza (Argentina) quien se dedica a tiempo completo a la forja desde hace 11 años; y Marco López (México), un forjador a tiempo completo con cinco años de experiencia.

En el segundo grupo se encuentran: Sandra Soma (Argentina), de 55 años, forjadora a tiempo parcial desde hace 4 años; Juan Sebastián Gaviria (Colombia), escritor y novelista apasionado de la naturaleza y de la forja; Roger Glasser (Brasil), fue alumno del juez de “Desafío Sobre Fuego Latinoamérica” Ricardo Vilar y forja desde hace 13 años; y Marcio Madalosso (Brasil), de 47 años, forjador desde hace 30 años y desde hace 15 como profesional.

Jerry Arrechea, uno de los jurados del programa (experto en artes marciales) explica lo que significó su experiencia en la grabación de “Desafío sobre fuego Lationamérica”. “Bueno, la verdad es que desde muy chico yo utilizo espadas de diferentes tipos en diferentes sistemas de artes marciales, artes marciales filipinas, en el kung-fu, en las artes marciales japonesas, donde utilizamos diferentes armas. Para mí siempre fue un gusto, un hobby, una disciplina, practicar con las armas y que al paso de los años me encuentre con esta oportunidad en la cual puedo yo poner en exhibición o poder demostrar mis habilidades con diferentes armas, para mí fue maravilloso, porque esto es algo que he hecho a lo largo de mi vida y seguramente va a tener un impacto no solamente en mi persona, sino en toda la comunidad de artes marciales que practica con armas en México y en Latinoamérica. Yo creo que esto va a ayudar a retomar ese interés y ese gusto y ese amor y esas ganas de entender mejor la historia de las diferentes armas”.

Sinopsis episodio #1

Lucha libre mexicana

Gerson, de Brasil, Agustín, de Argentina y Marco y Gustavo, de México llegan a la forja más caliente en busca del título de campeón y de los 10 mil dólares en juego. En el primer desafío, con el Hijo de Octagón como jurado invitado, deben forjar un cuchillo inspirado en la lucha libre mexicana.