Las 10 mejores series de HBO Max que debería ver y no perderse este fin de semana

HBO Max es una plataforma de streaming que le permite a los fanáticos de diferentes producciones audiovisuales ver películas, series, documentales, con una gran variedad de contenido en los géneros de drama, comedia, acción, horror, entre otros.

Las series son un formato que permite contar una o varias historias en uno o en diferentes capítulos. Adicionalmente, puede haber más de una temporada, causando intriga y expectativa en los usuarios, para que estén pendientes de los lanzamientos.

10. La casa del dragón

Una historia sobre los Targaryen, quienes están listos para pelear por la sucesión del trono, uno de los eventos de Juego de Tronos y se centra en una guerra civil llamada La danza de los dragones.

9. Euphoria

Una producción de dos temporadas cada una de ocho capítulos, en las que un grupo de adolescentes experimenta los altibajos del amor y la amistad, en un mundo de redes sociales, sexo, drogas y violencia.

8. The Last of Us

Una serie de drama, fantasía y ciencia ficción sobre Jolie y Ellie en un mundo postapocalíptico, donde los humanos se han convertido en criaturas violentas y se sumergen en conflictos entre ellos mismos.

Series de HBO Max que no debería perderse. | Foto: Captura de pantalla de HBO Max

7. Succession

Se basa en una millonaria familia disfuncional que explora temas políticos, relacionados con el dinero y el poder, en donde desean volver a tomar el control de la empresa, la cual se vio afectada por la salud de la autoridad del hogar.

6. Game of Thrones (Juego de tronos)

Abarca el tema de la lucha de poder, influidos por la política y la familia, entre familias que buscan obtener el control del Trono de Hierro: “Quien se sienta en el Trono de Hierro, controla los Siete Reinos. Esta aclamada serie de HBO sigue a las casas nobles que codician tal poder”.

5. Friends

Una de las series de más vistas que trata sobre seis amigos que pasan juntos por diferentes experiencias de la vida como el amor y el desamor, nuevos trabajos, peleas y muchos más, con un toque de drama y mucha comedia.

4. Peacemaker

Peacemaker, interpretado por John Cena, explora los orígenes del personaje de la película “El Escuadrón Suicida”, quien es un hombre presumido que cree en la paz a cualquier precio y se une a una misión secreta.

3. And just like that

El resumen de la página afirma que en la temporada 3 sigue a Carrie, Miranda, Charlotte, Seema y LTW mientras enfrentan la compleja realidad de la vida, el amor, el sexo y la amistad en sus 50 años en la ciudad de Nueva York. Cinco amigas que han pasado por varias situaciones durante la cantidad de años que llevan de amistad.

2. Chespirito sin querer queriendo

Una bioserie del reconocido excomediante Roberto Gómez Bolaños, quien gracias a su talento y diversos contenidos como El Chavo del 8, logró ganarse el corazón de muchos televidentes y dejó un gran legado. Por lo que su hijo, decidió contar la historia de la vida del mexicano.

1.Hacks