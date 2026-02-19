Televisión

Lo que hay detrás de ‘Niños de plomo’, la serie de Netflix que tiene a todos hablando

La serie ha despertado interés en los usuarios por la historia real que carga de base.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de febrero de 2026, 8:21 a. m.
Niños de Plomo
Niños de Plomo Foto: Netflix

La plataforma de streaming Netflix continúa ampliando y actualizando su oferta con el paso de las temporadas, apostando por contenidos que buscan atraer a públicos de todo el mundo. Estrenos llamativos, producciones originales y títulos que generan conversación logran posicionarse rápidamente entre lo más reproducido, permaneciendo durante varios días en los primeros lugares de popularidad.

La nueva serie número uno de Netflix que arrasa en 40 países: sólo tiene seis episodios

De manera constante, el catálogo se enriquece con nuevas propuestas que van desde relatos inéditos hasta el regreso de historias ya reconocidas, sin dejar de lado producciones clásicas que despiertan la nostalgia. Esta dinámica de renovación permanente le permite a los suscriptores descubrir alternativas diversas, ajustadas a diferentes preferencias, y mantiene viva la atención de quienes buscan siempre algo nuevo para ver.

Niños de plomo
Niños de plomo Foto: Netflix

Sin embargo, en los últimos días, Netflix dio de qué hablar con una inesperada producción, la cual plasma un caso de la vida real. Este título es Niños de plomo, que ha causado todo tipo de reacciones, precisamente con el hilo conductor que maneja.

De acuerdo con lo que se reveló, este proyecto, basado en la narrativa del libro de Michal Jedryka, cuenta la propia vivencia del autor, quien sobrevivió a una catástrofe ambiental y sanitaria en el distrito de Szopienice, en Katowice, Polonia. Dicha trama se basa en los años 70, presentando personajes que tocan fibras.

‘Euphoria’: regreso de personajes, nuevos nombres y tramas confirmadas para la tercera temporada

Según se cuenta, el contexto parte de la región de la Alta Silesia, donde la fundición de plomo y zinc era el motor económico de la población. Las consecuencias fueron trágicas, pues la contaminación fue bastante y causó daños graves en familias que respiraban dicho aire cargado de estos elementos.

Cuando una joven médica descubre que los niños que viven cerca de una planta de fundición sufren de envenenamiento por plomo, arriesga su vida y su carrera para salvarlos“, se lee en la descripción de la plataforma de streaming.

YouTube video 9n_p-54EBt4 thumbnail

La historia se enfoca en Jolanta Wadowska-Król, una pediatra que percibe un detalle preocupante en los menores que habitaban la zona. Al ver los síntomas y hacer sus análisis, la mujer confirma que se trata de una evidente intoxicación por el plomo, causando daños físicos y neurológicos.

La médica se une a Bozena Hager-Malecka, quien tenía influencia política, intentando alarmar sobe estos casos y así proteger a los niños de esta epidemia silenciosa que se estaba desatando.

Con seis episodios, la serie engancha fácilmente a los amantes de esta clase de historias, plasmando a las mujeres como protagonistas de soluciones y retos que la época enfrentaba.

