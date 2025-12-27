Cultura

Maratón de fin de año: estas son las películas más destacadas de 2025 y dónde verlas en streaming

Este año la industria del cine estuvo marcada por varios títulos de animación, acción, terror y comedia que arrasaron en taquilla.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
27 de diciembre de 2025, 6:57 p. m.
Familia disfrutando una tarde de películas en casa.
Familia disfrutando una tarde de películas en casa. Foto: Getty Images

¿Qué tal cerrar el año con una maratón de cine? Un plan ideal para los cinéfilos que siguieron de cerca lo mejor de 2025, un año en el que la industria estuvo marcada por exitosos estrenos de animación, acción, terror y comedia que dominaron la taquilla.

La selección, que recopila los títulos destacados en portales especializados como The New York Times y Fotogramas, cuenta opciones para todos los gustos, desde grandes producciones para disfrutar en familia hasta películas ampliamente elogiadas por la crítica.

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Exterminio: La evolución

Titulada en España 28 años después (28 Years Later, en inglés), esta cinta de terror post-apocalíptica, dirigida por Danny Boyle, continúa la historia de la saga, ambientada seis meses después del brote del virus de la ira en el Reino Unido, donde el ejército de EE. UU. intenta reconstruir la zona.

“Un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados”, señala la sinopsis de la película disponible en Netflix.

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Año Nuevo: estas producciones estarán disponibles del 26 al 31 de diciembre

Televisión

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Televisión

Marvel revela tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ y sorprende con regreso de querido personaje

Televisión

Inicio de año de estrenos: producciones que llegan a la plataforma de streaming en enero de 2026

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Navidad: estas producciones estarán disponibles del 22 al 26 de diciembre

Cultura

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

Cultura

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Cine

Conozca las películas que se podrán ver en Cine Colombia el 26, 27 y 28 de diciembre del 2025

Cine

Las razones por las que ‘Minecraft’ fue una de las películas más taquilleras de 2025 pese a las críticas divididas que recibió

Cine

‘Dune: La profecía’ Temporada 2; este es el reparto, historia y todo lo que debe saber sobre la serie

Lilo & Stitch

La versión live-action de esta película de Disney se convirtió en un rotundo éxito en las salas de cine. Por eso, si se perdió su estreno o desea volver a disfrutarla para cerrar el año en familia es posible encontrarla disponible en la plataforma Disney+.

YouTube video 9JIyINjMfcc thumbnail

Confidencial (Black Bag)

Bajo la dirección de Steven Soderbergh, esta película que combina intriga y drama se adentra en la prueba más decisiva para un legendario agente de inteligencia, George Woodhouse, cuando su esposa, Kathryn, se convierte en la principal sospechosa de traicionar a la nación. Ante este escenario, el protagonista deberá elegir entre la lealtad a su matrimonio o a su país.

Actualmente está disponible en Amazon Prime.

Una película de Minecraft

Catalogada como una de las más taquilleras de 2025. Esta cinta, disponible en HBO Max, generó opiniones divididas entre la crítica. A pesar de eso, se transformó en un fenómeno global que logró captar, especialmente, la atención del público juvenil que creció con el popular videojuego.

YouTube video yxrjSE8XddA thumbnail

Abrázame en la luz

(Come See Me in the Good Light, en su título original), disponible en Apple TV, es un documental que retrata la lucha de la poeta Andrea Gibson contra el cáncer y deja un mensaje contundente: el momento para encontrar la alegría es ahora.

Conozca las películas que se podrán ver en Cine Colombia el 26, 27 y 28 de diciembre del 2025

Frankenstein

Disponible en Netflix. La nueva entrega de Guillermo del Toro logró captar la atención de los espectadores al profundizar en preguntas sobre qué significa realmente ser un monstruo, la naturaleza de la belleza y los actos monstruosos que puede cometer la humanidad.

YouTube video 8aulMPhE12g thumbnail

Para disfrutar esta maratón de fin de año, se incluyen las películas: Los pecadores, Superman y Una batalla tras otra disponibles en HBO Max. También aparecen en la lista A Complete Unknown y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, en Disney+.

Mas de Televisión

Cine en casa

Maratón de fin de año: estas son las películas más destacadas de 2025 y dónde verlas en streaming

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Año Nuevo: estas producciones estarán disponibles del 26 al 31 de diciembre

Usuarios reportaron pantallas congeladas y tiempos de carga interminables.

‘Stranger Things 5: vol. 2’ hace explotar las redes con reacciones; llaman a Will Byers héroe: “No puedo parar de llorar”

Avengers: Doomsday

Marvel revela tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ y sorprende con regreso de querido personaje

Ver tv / Televisión

Inicio de año de estrenos: producciones que llegan a la plataforma de streaming en enero de 2026

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Navidad: estas producciones estarán disponibles del 22 al 26 de diciembre

El personaje de este inmigrante colombiano en Paraguay es esencial en la trama y tiene hechizada a la crítica global. Fue codiciado por cientos de colegas, y es el rol de una vida para el gran actor bogotano.

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

Un absoluto ícono.

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Capitulos de Navidad en series famosas de HBO Max

Especiales navideños de importantes series en HBO Max para disfrutar en diciembre; Friends y Las chicas Gilmore, en la lista

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Importantes estrenos que llegan a Netflix del 17 al 20 de diciembre de 2025: ‘Emily en París’, uno de los más esperados

Noticias Destacadas