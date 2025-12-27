¿Qué tal cerrar el año con una maratón de cine? Un plan ideal para los cinéfilos que siguieron de cerca lo mejor de 2025, un año en el que la industria estuvo marcada por exitosos estrenos de animación, acción, terror y comedia que dominaron la taquilla.

La selección, que recopila los títulos destacados en portales especializados como The New York Times y Fotogramas, cuenta opciones para todos los gustos, desde grandes producciones para disfrutar en familia hasta películas ampliamente elogiadas por la crítica.

Exterminio: La evolución

Titulada en España 28 años después (28 Years Later, en inglés), esta cinta de terror post-apocalíptica, dirigida por Danny Boyle, continúa la historia de la saga, ambientada seis meses después del brote del virus de la ira en el Reino Unido, donde el ejército de EE. UU. intenta reconstruir la zona.

“Un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados”, señala la sinopsis de la película disponible en Netflix.

Lilo & Stitch

La versión live-action de esta película de Disney se convirtió en un rotundo éxito en las salas de cine. Por eso, si se perdió su estreno o desea volver a disfrutarla para cerrar el año en familia es posible encontrarla disponible en la plataforma Disney+.

Confidencial (Black Bag)

Bajo la dirección de Steven Soderbergh, esta película que combina intriga y drama se adentra en la prueba más decisiva para un legendario agente de inteligencia, George Woodhouse, cuando su esposa, Kathryn, se convierte en la principal sospechosa de traicionar a la nación. Ante este escenario, el protagonista deberá elegir entre la lealtad a su matrimonio o a su país.

Actualmente está disponible en Amazon Prime.

Una película de Minecraft

Catalogada como una de las más taquilleras de 2025. Esta cinta, disponible en HBO Max, generó opiniones divididas entre la crítica. A pesar de eso, se transformó en un fenómeno global que logró captar, especialmente, la atención del público juvenil que creció con el popular videojuego.

Abrázame en la luz

(Come See Me in the Good Light, en su título original), disponible en Apple TV, es un documental que retrata la lucha de la poeta Andrea Gibson contra el cáncer y deja un mensaje contundente: el momento para encontrar la alegría es ahora.

Frankenstein

Disponible en Netflix. La nueva entrega de Guillermo del Toro logró captar la atención de los espectadores al profundizar en preguntas sobre qué significa realmente ser un monstruo, la naturaleza de la belleza y los actos monstruosos que puede cometer la humanidad.

Para disfrutar esta maratón de fin de año, se incluyen las películas: Los pecadores, Superman y Una batalla tras otra disponibles en HBO Max. También aparecen en la lista A Complete Unknown y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, en Disney+.