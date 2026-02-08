Televisión

Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Además de la segunda temporada, también se producirá una tercera, ambas rodadas de manera consecutiva.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

8 de febrero de 2026, 2:56 p. m.
El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio.
El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio. Foto: Redes sociales

Netflix confirmó oficialmente que ‘El problema de los 3 cuerpos’, una de las series de ciencia ficción más ambiciosas de su contenido, regresará este año con su segunda temporada.

El anuncio se produce casi dos años después del estreno de la primera parte, una adaptación televisiva de la trilogía literaria del autor chino Liu Cixin, que supuso una de las mayores apuestas económicas de la plataforma.

La primera temporada fue presentada como un proyecto de gran escala dentro del género, aunque su recepción no alcanzó el nivel de éxito que inicialmente se esperaba. Pese a ello, Netflix decidió continuar con la historia y renovó la serie.

La plataforma confirmó que, además de la segunda temporada, también se producirá una tercera, ambas rodadas de manera consecutiva.

Televisión

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Televisión

Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Televisión

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

Televisión

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Televisión

Netflix estrenó documental que repasa caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a siete bebés

Televisión

Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Arcadia

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

Tecnología

Prepárese: Netflix dejará de funcionar en esta popular consola PlayStation a partir de la siguiente fecha

Arcadia

Maratón de amor: las películas y series de Netflix perfectas para ver en el mes de febrero

Televisión

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

Lista de Smart TV y celulares que se perderán los estrenos de series y películas en Netflix a mitad de febrero

De acuerdo con lo confirmado por Netflix, el rodaje de la segunda temporada de ‘El problema de los 3 cuerpos’ concluyó en enero de este año. Aunque la plataforma no ha anunciado una fecha exacta de estreno, sí ha señalado que los nuevos episodios llegarán en algún momento del 2026. Todo indica que el lanzamiento se produciría hacia finales, debido al largo proceso de postproducción que requiere una serie de estas características.

El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio. En un primer momento se informó que la primera temporada tenía un costo aproximado de 20 millones de dólares por episodio, pero posteriormente se conoció que el gasto real por capítulo se elevó hasta los 29,1 millones de dólares en promedio.

Con esa cifra, la producción se convirtió en la segunda serie más cara de Netflix, solo por detrás de Stranger Things.

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Para las siguientes partes, la producción introdujo cambios en su esquema de rodaje, entre ellos el traslado de las grabaciones del Reino Unido a Hungría. Según lo que se sabe, las temporadas 2 y 3 se filmarán de manera consecutiva, con un presupuesto conjunto estimado en 267 millones de dólares, al que se suman cerca de 80 millones adicionales obtenidos a través del programa de beneficios fiscales húngaro.

En cuanto a la historia, Netflix no ha revelado detalles concretos sobre la trama de la segunda temporada. La sinopsis oficial se limita a señalar que, a medida que se acerca una invasión alienígena, la humanidad comienza a prepararse tanto en la Tierra como en otros lugares.

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Los creadores de la serie, David Benioff, D. B. Weiss y Alexander Woo, se refirieron al tono de los nuevos episodios en declaraciones publicadas por Tudum, el sitio oficial de Netflix.

Según explicaron, la segunda temporada marca un cambio respecto a la primera, con una escala mayor y conflictos que se vuelven más amplios y de carácter más “cósmico”.

Más de Televisión

El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio.

Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Dragon Ball es uno de los animes más importantes en la historia de la animación japonesa,

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Heated Rivalry ('Más que rivales')

Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Documental en Netflix sobre Lucy Letby, enfermera acusada de matar a siete bebés.

Netflix estrenó documental que repasa caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a siete bebés

Qué ver en Disney plus el fin de semana del 7 y el 8 de febrero de 2026

Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Fariba Sheikhan es Marjane, y Luis Tosar es Salvador. Foto: Jaime Olmedo/Netflix

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

el inesperado equipo que dirigirá Ted Lasso en su regreso.

Apple TV+ sacude el ‘streaming’: Ted Lasso regresa con una cuarta temporada. Conozca el inesperado giro que cambiará la vida del entrenador

Catherine O’Hara se destinguió entre sus amigos por tener un gran sentido del humor.

Divertida, tierna, graciosa: Catherine O’Hara iluminaba la pantalla cada vez que aparecía

Noticias Destacadas