Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Netflix confirmó oficialmente que ‘El problema de los 3 cuerpos’, una de las series de ciencia ficción más ambiciosas de su contenido, regresará este año con su segunda temporada.

El anuncio se produce casi dos años después del estreno de la primera parte, una adaptación televisiva de la trilogía literaria del autor chino Liu Cixin, que supuso una de las mayores apuestas económicas de la plataforma.

La primera temporada fue presentada como un proyecto de gran escala dentro del género, aunque su recepción no alcanzó el nivel de éxito que inicialmente se esperaba. Pese a ello, Netflix decidió continuar con la historia y renovó la serie.

La plataforma confirmó que, además de la segunda temporada, también se producirá una tercera, ambas rodadas de manera consecutiva.

De acuerdo con lo confirmado por Netflix, el rodaje de la segunda temporada de ‘El problema de los 3 cuerpos’ concluyó en enero de este año. Aunque la plataforma no ha anunciado una fecha exacta de estreno, sí ha señalado que los nuevos episodios llegarán en algún momento del 2026. Todo indica que el lanzamiento se produciría hacia finales, debido al largo proceso de postproducción que requiere una serie de estas características.

El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio. En un primer momento se informó que la primera temporada tenía un costo aproximado de 20 millones de dólares por episodio, pero posteriormente se conoció que el gasto real por capítulo se elevó hasta los 29,1 millones de dólares en promedio.

Con esa cifra, la producción se convirtió en la segunda serie más cara de Netflix, solo por detrás de Stranger Things.

Para las siguientes partes, la producción introdujo cambios en su esquema de rodaje, entre ellos el traslado de las grabaciones del Reino Unido a Hungría. Según lo que se sabe, las temporadas 2 y 3 se filmarán de manera consecutiva, con un presupuesto conjunto estimado en 267 millones de dólares, al que se suman cerca de 80 millones adicionales obtenidos a través del programa de beneficios fiscales húngaro.

En cuanto a la historia, Netflix no ha revelado detalles concretos sobre la trama de la segunda temporada. La sinopsis oficial se limita a señalar que, a medida que se acerca una invasión alienígena, la humanidad comienza a prepararse tanto en la Tierra como en otros lugares.

Los creadores de la serie, David Benioff, D. B. Weiss y Alexander Woo, se refirieron al tono de los nuevos episodios en declaraciones publicadas por Tudum, el sitio oficial de Netflix.

Según explicaron, la segunda temporada marca un cambio respecto a la primera, con una escala mayor y conflictos que se vuelven más amplios y de carácter más “cósmico”.