Netflix no se guarda nada: Bridgerton regresa como la joya de la corona

El 2026 no da tregua. Si diciembre fue el mes de los clásicos navideños y el inicio del fin de una de las series más exitosas de Netflix, enero se posiciona como el campo de batalla de los grandes regresos y estrenos increíbles. Con una mezcla de talento local colombiano, superproducciones de Hollywood y crímenes reales que hielan la sangre, Netflix reveló una hoja de ruta que promete récords de audiencia desde el primer día del año.

El regreso más esperado: ‘Los Bridgerton’ temporada 4

Para los amantes del romance y los dramas de época, la espera ha terminado, la esperadísima temporada 4 de ‘Los Bridgerton’ aterrizará en el catálogo el próximo 29 de enero. Esta entrega promete profundizar en las complejidades del mercado matrimonial de la Regencia londinense, manteniendo la estética vibrante y las bandas sonoras contemporáneas que han convertido a la serie en un fenómeno global.

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, ha sido un pilar fundamental para Netflix, especialmente en mercados como Colombia, donde las historias de época y romance suelen liderar los índices de audiencia. El regreso de los Bridgerton no solo es un evento televisivo, sino una apuesta estratégica para mantener el dominio del género romántico frente a la competencia.

El adiós a una era: El final de ‘Stranger Things 5’

El año comenzará con nostalgia y suspenso. El 1 de enero aterrizará el gran final de ‘Stranger Things 5’. Después de años de espera, los suscriptores podrán ver el desenlace de la lucha contra Vecna. Este estreno no solo es una serie más, es el cierre de uno de los pilares culturales de la última década en el streaming.

Documentales y “True Crime”: Historias que superan la ficción

Netflix continúa dominando el género documental con relatos impactantes. Entre sus estrenos destacados está: ‘Secuestros: Elizabeth Smart’, disponible a partir del 21 de enero. Este documental reconstruye el mediático caso del secuestro de Smart con un enfoque renovado en la supervivencia y la resiliencia, incluyendo testimonios que prometen conmover a la opinión pública.

Además, para los amantes del experimento social, el 7 de enero regresa ‘Sin cerrojos: Un experimento carcelario’ en su segunda temporada. Este programa sigue desafiando las convenciones del sistema penitenciario con un experimento radical en Arkansas que otorga mayor agencia a los internos.

Cine de estrellas y acción pura

La pantalla grande se traslada al sofá con ‘El botín’ (The Rip), que se estrena el 16 de enero. Esta cinta reúne nuevamente a la poderosa dupla de Matt Damon y Ben Affleck bajo la dirección de Joe Carnahan. Se trata de un thriller policial ambientado en Miami que explora la corrupción y la lealtad, ideal para los seguidores del cine de acción clásico.

Para quienes buscan algo más ligero, la comedia romántica ‘Gente que conocemos en vacaciones’ llegará el 9 de enero, protagonizada por Tom Blyth y Emily Bader, asegurando una opción fresca para el cierre de las festividades de Reyes.

¿Por qué enero es clave para Netflix?

Históricamente, el primer mes del año representa un pico de consumo digital debido a las vacaciones y el clima en diversas regiones del mundo. Iniciar el 2026 con una carta tan fuerte como ‘Los Bridgerton’ asegura que la conversación en redes sociales sea dominada por la plataforma líder del streaming.

Prepare sus críspelas y organice su agenda, porque enero de 2026 será, sin duda, un mes para disfrutar las vacaciones y quedarse en casa gozando de lo mejor del entretenimiento mundial.