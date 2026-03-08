¿Qué ver en Netflix hoy? 10 recomendaciones de series y películas para ‘maratonear’ este domingo 8 de marzo

Cada 7 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que este año coincide con la jornada electoral en Colombia. Aunque participar en las votaciones es un compromiso fundamental con la democracia, esto no significa que la celebración de este día pase desapercibida.

De hecho, una de las alternativas para conmemorar la fecha puede ser disfrutar de un plan de cine desde la comodidad del hogar mediante plataformas de streaming como Netflix, que ofrece un catálogo amplio y variado con producciones para diferentes edades, así como opciones ideales para compartir en familia.

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

¿Qué ver en Netflix este 8 de marzo?

1. Comer, rezar, amar

Duración: 146 minutos.

146 minutos. País: Estados Unidos.

Estados Unidos. Dirección: Ryan Murphy

Ryan Murphy Elenco: Julia Roberts, James Franco y Javier Bardem

Sinopsis: Después de su divorcio, Liz decide rehacer su vida. Así que emprende un viaje de autodescubrimiento por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero.

2. Moxie

Duración: 111 minutos.

111 minutos. País: Estados Unidos.

Estados Unidos. Dirección: Amy Poehler

Amy Poehler Elenco: Hadley Robinson, Lauren Tsai y Patrick Schwarzenegger.

Sinopsis: Inspirada en el pasado subversivo de su madre y la autoconfianza de una nueva amiga, una joven tímida publica un zine anónimo y denuncia el sexismo de su escuela.

3. Los Bridgerton T4

País: Estados Unidos.

Estados Unidos. Dirección: Chris Van Dusen (Creador), Tom Verica

Chris Van Dusen (Creador), Tom Verica Elenco: Adjoa Andoh, Julie Andrews y Lorraine Ashbourne.

Sinopsis: La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras. Esta serie está dentro del top 10 de lo más visto de Netflix actualmente.

4. María La Caprichosa

País: Colombia.

Colombia. Dirección: Rafael Martínez Moreno, Daniel Arenas Samudio

Rafael Martínez Moreno, Daniel Arenas Samudio Elenco: Marggy Selene Valdiris, Paola González y Karent Hinestroza

Sinopsis: Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres… y luchar por un futuro mejor.

5. El paseo 8

Duración: 91 minutos.

91 minutos. País: Colombia.

Colombia. Dirección: Felipe Martínez Amador

Felipe Martínez Amador Elenco: Eric Cañete, Constanza Hernández y Fernando Memije.

Sinopsis: La luna de miel de una pareja termina en un total desastre cuando se unen los suegros con un solo objetivo: separarlos para evitar que un secreto familiar salga a la luz…

6. No estás sola: la lucha contra la manada

Duración: 101 minutos.

101 minutos. País: España.

España. Dirección: Almudena Carracedo, Robert Bahar

Almudena Carracedo, Robert Bahar Elenco: Natalia de Molina y Carolina Yuste.

Sinopsis: A través de testimonios clave, este documental examina una violación grupal que ocurrió durante la edición de 2016 de las Fiestas de San Fermín y generó protestas a nivel mundial.

7. Nyad

Duración: 120 minutos.

120 minutos. País: Estados Unidos.

Estados Unidos. Dirección: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin Elenco: Annette Bening, Jodie Foster y Rhys Ifans

Sinopsis: Diana Nyad se propone cumplir a los 60 años un sueño casi imposible: completar un trayecto de 177 km a nado en mar abierto desde Cuba hasta la Florida.

8. Enola Holmes

País: Reino Unido.

Reino Unido. Dirección: Philip Barantini

Philip Barantini Elenco: Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Sam Claflin

Sinopsis: Cuando su madre desaparece, la joven Enola descubre que sus hermanos, Sherlock y Mycroft, no son de gran ayuda. Pero ella es una auténtica Holmes y resolverá el caso.

9. Las chicas del cable

Duración: 50 minutos.

50 minutos. País: España.

España. Dirección: Ramón Campos

Ramón Campos Elenco: Blanca Suárez, Yon González y Ana Fernández

Sinopsis: Madrid, años veinte. Cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo.

10. Gambito de dama

País: Estados Unidos.

Estados Unidos. Dirección: Scott Frank y Allan Scott

Scott Frank y Allan Scott Elenco: Anya Taylor-Joy, Bill Camp y Marielle Heller

Sinopsis: En los cincuenta, una joven de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones.