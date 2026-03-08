Netflix

¿Qué ver en Netflix hoy? 10 recomendaciones de series y películas para ‘maratonear’ este domingo 8 de marzo

En el Día de la Mujer, conozca cuáles son las mejores recomendaciones para compartir en familia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
8 de marzo de 2026, 1:36 p. m.
Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos.
Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos. Foto: Getty Images

Cada 7 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que este año coincide con la jornada electoral en Colombia. Aunque participar en las votaciones es un compromiso fundamental con la democracia, esto no significa que la celebración de este día pase desapercibida.

De hecho, una de las alternativas para conmemorar la fecha puede ser disfrutar de un plan de cine desde la comodidad del hogar mediante plataformas de streaming como Netflix, que ofrece un catálogo amplio y variado con producciones para diferentes edades, así como opciones ideales para compartir en familia.

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

¿Qué ver en Netflix este 8 de marzo?

1. Comer, rezar, amar

  • Duración: 146 minutos.
  • País: Estados Unidos.
  • Dirección: Ryan Murphy
  • Elenco: Julia Roberts, James Franco y Javier Bardem

Sinopsis: Después de su divorcio, Liz decide rehacer su vida. Así que emprende un viaje de autodescubrimiento por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero.

YouTube video fcyK1dtmqjM thumbnail

2. Moxie

  • Duración: 111 minutos.
  • País: Estados Unidos.
  • Dirección: Amy Poehler
  • Elenco: Hadley Robinson, Lauren Tsai y Patrick Schwarzenegger.

Sinopsis: Inspirada en el pasado subversivo de su madre y la autoconfianza de una nueva amiga, una joven tímida publica un zine anónimo y denuncia el sexismo de su escuela.

Televisión

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

Televisión

La miniserie de Netflix que arrasa con más de 80 millones de vistas y se puede maratonear en pocas horas

Arcadia

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Arcadia

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Televisión

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Televisión

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

Televisión

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

Música

¿A qué hora ver HOY el concierto de Harry Styles en Netflix desde Colombia?

Gente

“Hay mucho de Colombia en mi música”: Pablo Alborán habló de su próximo concierto en el país y de su debut como actor

Televisión

Ben Affleck se une a Netflix: el gigante adquiere su startup de IA

3. Los Bridgerton T4

  • País: Estados Unidos.
  • Dirección: Chris Van Dusen (Creador), Tom Verica
  • Elenco: Adjoa Andoh, Julie Andrews y Lorraine Ashbourne.

Sinopsis: La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras. Esta serie está dentro del top 10 de lo más visto de Netflix actualmente.

YouTube video 15KK0jSfDgE thumbnail

4. María La Caprichosa

  • País: Colombia.
  • Dirección: Rafael Martínez Moreno, Daniel Arenas Samudio
  • Elenco: Marggy Selene Valdiris, Paola González y Karent Hinestroza

Sinopsis: Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres… y luchar por un futuro mejor.

5. El paseo 8

  • Duración: 91 minutos.
  • País: Colombia.
  • Dirección: Felipe Martínez Amador
  • Elenco: Eric Cañete, Constanza Hernández y Fernando Memije.

Sinopsis: La luna de miel de una pareja termina en un total desastre cuando se unen los suegros con un solo objetivo: separarlos para evitar que un secreto familiar salga a la luz…

6. No estás sola: la lucha contra la manada

  • Duración: 101 minutos.
  • País: España.
  • Dirección: Almudena Carracedo, Robert Bahar
  • Elenco: Natalia de Molina y Carolina Yuste.

Sinopsis: A través de testimonios clave, este documental examina una violación grupal que ocurrió durante la edición de 2016 de las Fiestas de San Fermín y generó protestas a nivel mundial.

YouTube video L97dAk3Dkq8 thumbnail

7. Nyad

  • Duración: 120 minutos.
  • País: Estados Unidos.
  • Dirección: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
  • Elenco: Annette Bening, Jodie Foster y Rhys Ifans

Sinopsis: Diana Nyad se propone cumplir a los 60 años un sueño casi imposible: completar un trayecto de 177 km a nado en mar abierto desde Cuba hasta la Florida.

8. Enola Holmes

  • País: Reino Unido.
  • Dirección: Philip Barantini
  • Elenco: Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Sam Claflin

Sinopsis: Cuando su madre desaparece, la joven Enola descubre que sus hermanos, Sherlock y Mycroft, no son de gran ayuda. Pero ella es una auténtica Holmes y resolverá el caso.

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

9. Las chicas del cable

  • Duración: 50 minutos.
  • País: España.
  • Dirección: Ramón Campos
  • Elenco: Blanca Suárez, Yon González y Ana Fernández

Sinopsis: Madrid, años veinte. Cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo.

YouTube video saVdh3G4RQ0 thumbnail

10. Gambito de dama

  • País: Estados Unidos.
  • Dirección: Scott Frank y Allan Scott
  • Elenco: Anya Taylor-Joy, Bill Camp y Marielle Heller

Sinopsis: En los cincuenta, una joven de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones.

Más de Televisión

En esta ilustración fotográfica, la aplicación Netflix que se ve en la pantalla de un teléfono inteligente.

Estrenos que llegarán a Netflix en la segunda semana de marzo: películas y documentales disponibles del lunes 9 al domingo 15

Mi dulce niña, serie de Netflix

La miniserie de Netflix que arrasa con más de 80 millones de vistas y se puede maratonear en pocas horas

Las predicciones Arcadia 2026.

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/HBOMAX.

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Series que niños y niñas pueden ver en HBO Max en el Día de la Mujer

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

LINTERNAS, una producción de DC Studios y Warner Bros. Television protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly Macdonald. La serie tiene previsto su estreno este agosto por HBO y HBO Max.

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

InterPositive, la compañía del actor Ben Affleck, fue fundada con el propósito de desarrollar modelos de inteligencia artificial orientados a técnicas cinematográficas

Ben Affleck se une a Netflix: el gigante adquiere su startup de IA

Ruta de Escape

‘Ruta de escape’: la joya técnica de Bart Layton que redefine el suspenso en el cine y paraliza con giros en la trama

Noticias Destacadas