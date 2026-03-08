¿Qué ver en Netflix hoy? 10 recomendaciones de series y películas para ‘maratonear’ este domingo 8 de marzo

Cada 7 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que este año coincide con la jornada electoral en Colombia. Aunque participar en las votaciones es un compromiso fundamental con la democracia, esto no significa que la celebración de este día pase desapercibida.
De hecho, una de las alternativas para conmemorar la fecha puede ser disfrutar de un plan de cine desde la comodidad del hogar mediante plataformas de streaming como Netflix, que ofrece un catálogo amplio y variado con producciones para diferentes edades, así como opciones ideales para compartir en familia.
¿Qué ver en Netflix este 8 de marzo?
1. Comer, rezar, amar
- Duración: 146 minutos.
- País: Estados Unidos.
- Dirección: Ryan Murphy
- Elenco: Julia Roberts, James Franco y Javier Bardem
Sinopsis: Después de su divorcio, Liz decide rehacer su vida. Así que emprende un viaje de autodescubrimiento por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero.
2. Moxie
- Duración: 111 minutos.
- País: Estados Unidos.
- Dirección: Amy Poehler
- Elenco: Hadley Robinson, Lauren Tsai y Patrick Schwarzenegger.
Sinopsis: Inspirada en el pasado subversivo de su madre y la autoconfianza de una nueva amiga, una joven tímida publica un zine anónimo y denuncia el sexismo de su escuela.
3. Los Bridgerton T4
- País: Estados Unidos.
- Dirección: Chris Van Dusen (Creador), Tom Verica
- Elenco: Adjoa Andoh, Julie Andrews y Lorraine Ashbourne.
Sinopsis: La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras. Esta serie está dentro del top 10 de lo más visto de Netflix actualmente.
4. María La Caprichosa
- País: Colombia.
- Dirección: Rafael Martínez Moreno, Daniel Arenas Samudio
- Elenco: Marggy Selene Valdiris, Paola González y Karent Hinestroza
Sinopsis: Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres… y luchar por un futuro mejor.
5. El paseo 8
- Duración: 91 minutos.
- País: Colombia.
- Dirección: Felipe Martínez Amador
- Elenco: Eric Cañete, Constanza Hernández y Fernando Memije.
Sinopsis: La luna de miel de una pareja termina en un total desastre cuando se unen los suegros con un solo objetivo: separarlos para evitar que un secreto familiar salga a la luz…
6. No estás sola: la lucha contra la manada
- Duración: 101 minutos.
- País: España.
- Dirección: Almudena Carracedo, Robert Bahar
- Elenco: Natalia de Molina y Carolina Yuste.
Sinopsis: A través de testimonios clave, este documental examina una violación grupal que ocurrió durante la edición de 2016 de las Fiestas de San Fermín y generó protestas a nivel mundial.
7. Nyad
- Duración: 120 minutos.
- País: Estados Unidos.
- Dirección: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
- Elenco: Annette Bening, Jodie Foster y Rhys Ifans
Sinopsis: Diana Nyad se propone cumplir a los 60 años un sueño casi imposible: completar un trayecto de 177 km a nado en mar abierto desde Cuba hasta la Florida.
8. Enola Holmes
- País: Reino Unido.
- Dirección: Philip Barantini
- Elenco: Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Sam Claflin
Sinopsis: Cuando su madre desaparece, la joven Enola descubre que sus hermanos, Sherlock y Mycroft, no son de gran ayuda. Pero ella es una auténtica Holmes y resolverá el caso.
9. Las chicas del cable
- Duración: 50 minutos.
- País: España.
- Dirección: Ramón Campos
- Elenco: Blanca Suárez, Yon González y Ana Fernández
Sinopsis: Madrid, años veinte. Cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo.
10. Gambito de dama
- País: Estados Unidos.
- Dirección: Scott Frank y Allan Scott
- Elenco: Anya Taylor-Joy, Bill Camp y Marielle Heller
Sinopsis: En los cincuenta, una joven de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones.