A Lamine Yamal lo hicieron destapar la maleta en plena calle: testigo grabó y reveló la razón

Lamine Yamal estuvo cerca de quedarse en Turquía por culpa de una insólita situación. Al momento de abandonar el Estadio Konya Büyükşehir, el jugador del Barcelona se dio cuenta de que había perdido su pasaporte y tuvo que abrir la maleta en plena calle para buscarlo.

Un periodista de Beyaz Futbol, medio turco, grabó el momento en que Lamine se llevaba las manos al rostro y entraba en desesperación por no encontrar el documento.

Miembros del staff volvieron hasta el vestuario para buscar el objeto perdido, sin embargo, tuvieron que irse al aeropuerto con las manos vacías.

Cabe recordar que el pasaporte es un requisito obligatorio para salir de cualquier país, por lo que Lamine estaba obligado a encontrarlo si quería regresar a España con el resto de compañeros.

Según Beyaz Futbol, la federación española tuvo que hacer una gestión con las autoridades de Turquía para lograr que Lamine Yamal se pudiera subir al avión con el resto de la nómina convocada por el técnico Luis de la Fuente.

🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.



Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

Victoria 6-0 de España

El inconveniente de Lamine empañó una noche de ensueño para España, que goleó a Turquía (6-0) y dio un paso más hacia el Mundial de 2026.

Pedri (2), Mikel Merino (3) y Ferran Torres marcaron los goles de la roja en la abultada victoria como visitantes.

“Son un grupo que no ha parado de crecer desde que les conocí cuando eran unos críos. Hoy son superestrellas mundiales, para mí los mejores jugadores del mundo en su posición. No encuentro palabras para expresar lo siento de admiración por este grupo. Quieren ser los mejores y tienen un gen competitivo excepcional. Por eso es generación excepcional”, afirmó el técnico de España.

Lamine Yamal no marcó goles, pero sí ofreció dos asistencias como su aporte para la goleada en territorio turco. El joven de ascendencia marroquí dilapidó una ocasión clara en el primer tiempo, jugada que dejó a más de uno boquiabierto.

Lamine Yamal lamentándose por su ocasión perdida | Foto: AP

Piden prudencia

Luis de la Fuente señaló que, pese al buen momento que atraviesa el equipo, hay que ir “con mucha prudencia” y sabiendo que están en un “proceso de mejora”.

“Queda mucho más que hacer todavía, pero es una generación en la que juegan juntos los mejores jugadores del mundo en sus posiciones. Es muy difícil describirlo”, agregó.

El técnico español insistió que el equipo tiene “capacidad de mejora” y “posibilidades de seguir haciendo las cosas bien”. “Lo más importante es que los más autocríticos después del partido del jueves fueron los propios jugadores. Son insaciables deportivamente. Quieren ganar y ganar y ganar. Me siento muy orgulloso de poder dirigir un grupo de este calado personal y profesional”, explicó.

“Tenemos que seguir transmitiendo prudencia, el fútbol es algo que cambia de una semana para otra. Este grupo humano es un grupo normal, natural, que no va a perder nunca el contacto con el suelo. Seleccionamos buenas personas, y estas buenas personas no van a permitir que, sabiendo la posibilidad que tienen de conseguir cosas muy importantes, se les vaya a escapar por exceso de vanidad, ni altanería”, apuntó De la Fuente.