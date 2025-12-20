Deportes

A Nacional le llegará refuerzo de lujo y con proceso de Selección Colombia: jugador confirmó su vuelta para 2026

Un talento de Selección Colombia y que fue finalista en la más reciente definición de Liga BetPlay, sería una alta para el conjunto de Medellín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de diciembre de 2025, 10:41 p. m.
Atlético Nacional sumará, si lo desea, otro jugador de Selección Colombia para 2026
Atlético Nacional sumará, si lo desea, otro jugador de Selección Colombia para 2026 Foto: Getty Images

Atlético Nacional es un club de Colombia que agita el mercado de fichajes cada que es época de negociaciones. Sus jugadores salen hacia otros equipos, o, por el contrario, invierte para reforzar su nómina de cara a los retos del año siguiente.

En esta oportunidad el movimiento que se dará para el conjunto de Medellín será uno que lo favorezca, sin necesidad de gastar un peso. De acuerdo al mismo jugador, Samuel Velásquez, este no seguirá ligado a Deportes Tolima donde fue hace un tiempo a préstamo y para 2026 podría ser tenido en cuenta por los verdes.

Después de haber disputado un juego amistoso en el departamento de Antioquia, el involucrado en la noticia dio a conocer parte de su futuro deportivo: “Veremos (...) Yo creo que me toca volver a Nacional porque Tolima no ejecutó la opción de compra, entonces es lo más probable”, reveló.

Este talento nacional, de 22 años apenas, estuvo en el cuadro de Ibagué siendo parte fundamental de la campaña que los llevó a la final en la que salieron derrotados ante Junior de Barranquilla.

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Deportes

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Deportes

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Deportes

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Deportes

El contundente mensaje de Harry Kane a seis meses del Mundial 2026: Alerta para Luis Díaz y Selección Colombia

Deportes

Golazo de Jhon Durán en Turquía: Hizo ver muy mal al defensa y selló la goleada del Fenerbahçe, aviso para Lorenzo

Deportes

Mientras Junior ganó 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto le dieron a Nacional por el título de Copa Betplay

Deportes

El mensaje que Atlético Nacional le dejó a Millonarios tras conocer que se enfrentarán en la Copa Sudamericana

Deportes

Por plata, Conmebol daría ‘ventaja’ a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

Deportes

La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Si bien el objetivo grupal no se logró, en lo individual a Velásquez se le vio sumamente bien. Fue regular, en la mayoría de veces titular y cada vez con un mejor fútbol participativo, tanto en defensa, como en ataque

En total, a lo largo del 2025 alcanzó la nada despreciable cifra de 45 partidos, con la posibilidad de marcar un gol y asistir en dos oportunidades para sus estadísticas personales.

Trayectoria amplia y llamado a Selección

Aunque no sea un experimentado del FPC, el lateral ya cuenta con una experiencia amplia que lo hace un jugador importante en plano local. Es más, tal es su nivel que Néstor Lorenzo ya lo citó para ser parte de Selección Colombia de Mayores.

Pocos puede que recuerden esas participaciones de Samuel con la Tricolor, pero este estuvo en juegos amistosos del equipo nacional en 2023, cuando el cuadro patrio enfrentó a sus similares de Bolivia y Venezuela en Estados Unidos.

Samuel Velásquez (#4) de Colombia y que podrá estar en Nacional en 2026
Samuel Velásquez (#4) de Colombia y que podrá estar en Nacional en 2026 Foto: Getty Images

En uno de esos dos partidos tuvo la chance de jugar como titular, lo que llamó poderosamente la atención por el impacto inmediato que se pensaba iba a empezar a tener de cara a la Copa América o el Mundial de 2026.

Una vez culminados los juegos de preparación, para esa oportunidad fue entrevistado y se mostró alegre por vestir la casaca nacional de mayores. “Trato de aprovechar las oportunidades. Sabemos que estamos representando a millones”, dijo.

Futuro en Atlético Nacional

Ante la posible salida de Camilo Cándido de Atlético Nacional, el cupo se le abre a Velásquez para que la dirigencia piense en mantener un activo que es suyo de cara al 2026. En dicha posición quedaría el que vuelve y otro canterano como Andrés Salazar.

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

También existe la posibilidad de que Samuel se presente como lo obligan sus compromisos con el verde, pero no termine quedándose allí sino yendo al exterior. Su último año ha despertado interés de clubes en algunos países de Suramérica.

Mas de Deportes

Achraf Hakimi pudo haberse perdido la Copa Africana de Naciones por la entrada de Luis Díaz

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Atlético Nacional sumará, si lo desea, otro jugador de Selección Colombia para 2026

A Nacional le llegará refuerzo de lujo y con proceso de Selección Colombia: jugador confirmó su vuelta para 2026

Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Tottenham Hotspur vs. Liverpool fue uno de los partidos más atractivos de la fecha en Premier League

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional.

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen and Harry Kane of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's sixth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

El contundente mensaje de Harry Kane a seis meses del Mundial 2026: Alerta para Luis Díaz y Selección Colombia

Momento exacto en el que Jhon Durán remató para el 3-0 final.

Golazo de Jhon Durán en Turquía: Hizo ver muy mal al defensa y selló la goleada del Fenerbahçe, aviso para Lorenzo

Nacional en la final de la Copa Betplay / Junior celebra el título de Liga Betplay.

Mientras Junior ganó 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto le dieron a Nacional por el título de Copa Betplay

Copa del Mundo.

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal contra Hungría.

La publicación de Cristiano Ronaldo con más de 90 millones de vistas que asusta a Colombia a seis meses del Mundial 2026

Noticias Destacadas