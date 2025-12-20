Atlético Nacional es un club de Colombia que agita el mercado de fichajes cada que es época de negociaciones. Sus jugadores salen hacia otros equipos, o, por el contrario, invierte para reforzar su nómina de cara a los retos del año siguiente.

En esta oportunidad el movimiento que se dará para el conjunto de Medellín será uno que lo favorezca, sin necesidad de gastar un peso. De acuerdo al mismo jugador, Samuel Velásquez, este no seguirá ligado a Deportes Tolima donde fue hace un tiempo a préstamo y para 2026 podría ser tenido en cuenta por los verdes.

Después de haber disputado un juego amistoso en el departamento de Antioquia, el involucrado en la noticia dio a conocer parte de su futuro deportivo: “Veremos (...) Yo creo que me toca volver a Nacional porque Tolima no ejecutó la opción de compra, entonces es lo más probable”, reveló.

Este talento nacional, de 22 años apenas, estuvo en el cuadro de Ibagué siendo parte fundamental de la campaña que los llevó a la final en la que salieron derrotados ante Junior de Barranquilla.

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Si bien el objetivo grupal no se logró, en lo individual a Velásquez se le vio sumamente bien. Fue regular, en la mayoría de veces titular y cada vez con un mejor fútbol participativo, tanto en defensa, como en ataque

En total, a lo largo del 2025 alcanzó la nada despreciable cifra de 45 partidos, con la posibilidad de marcar un gol y asistir en dos oportunidades para sus estadísticas personales.

Trayectoria amplia y llamado a Selección

Aunque no sea un experimentado del FPC, el lateral ya cuenta con una experiencia amplia que lo hace un jugador importante en plano local. Es más, tal es su nivel que Néstor Lorenzo ya lo citó para ser parte de Selección Colombia de Mayores.

Pocos puede que recuerden esas participaciones de Samuel con la Tricolor, pero este estuvo en juegos amistosos del equipo nacional en 2023, cuando el cuadro patrio enfrentó a sus similares de Bolivia y Venezuela en Estados Unidos.

Samuel Velásquez (#4) de Colombia y que podrá estar en Nacional en 2026 Foto: Getty Images

En uno de esos dos partidos tuvo la chance de jugar como titular, lo que llamó poderosamente la atención por el impacto inmediato que se pensaba iba a empezar a tener de cara a la Copa América o el Mundial de 2026.

Una vez culminados los juegos de preparación, para esa oportunidad fue entrevistado y se mostró alegre por vestir la casaca nacional de mayores. “Trato de aprovechar las oportunidades. Sabemos que estamos representando a millones”, dijo.

Futuro en Atlético Nacional

Ante la posible salida de Camilo Cándido de Atlético Nacional, el cupo se le abre a Velásquez para que la dirigencia piense en mantener un activo que es suyo de cara al 2026. En dicha posición quedaría el que vuelve y otro canterano como Andrés Salazar.

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

También existe la posibilidad de que Samuel se presente como lo obligan sus compromisos con el verde, pero no termine quedándose allí sino yendo al exterior. Su último año ha despertado interés de clubes en algunos países de Suramérica.