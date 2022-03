“Abran su corazón a los míos”: Shevchenko hizo emotivo llamado por sus compatriotas en Ucrania

El exdelantero ucraniano y ahora director técnico Andriy Shevchenko hizo un llamado a los italianos para que abran su corazón y apoyen y reciban a miles de ucranianos que se han visto afectados con la invasión de Rusia a Ucrania.

En una entrevista para el programa Che Tempo Che Fa, de la cadena pública italiana RAI, el entrenador contó que su familia aún continúa viviendo en Kiev y desde allí le cuentan todos los horrores que han pasado en estos días por cuenta de los actos violentos perpetrados por los rusos.

“Mi madre, mi hermana y otros parientes siguen en Ucrania, hablo con ellos todos los días. Quedarse fue su decisión”, dijo en la entrevista.

Además, la gloria del futbol y una de la leyendas más queridas por el AC Milan no pudo contener las lágrimas al hablar de todo lo que está pasando en su país. “Ellos me cuentan la verdad de lo que está pasando en Ucrania, ciudades bombardeadas, niños y ancianos asesinados… Tenemos que intentar convencer a Rusia de cesar el fuego, encontrar una solución diplomática y parar la guerra”, dijo en la entrevista.

Su entrevista hizo parte de un segmento promovido por la Cruz Roja italiana parar recaudar fondos y apoyar los esfuerzos humanitarios que se están haciendo en Ucrania.

“Cuando llegué a Italia, el país me abrió su corazón. Me hicieron sentir como uno de ustedes y yo sentí que esta era mi segunda casa”, continuó. “Ahora les pido: abran el corazón a los míos, necesitamos su ayuda, háganlos sentir como me hicieron sentir a mí”, concluyó el DT, según cuenta el noticiero radial.

Vale la pena recordar que Shevchenko anotó más de 170 goles para el AC Milan y obtuvo tanto el título de a liga italiana como el de la Champions en 2003.

Fuerte en la crisis: Ucrania inició arrasando en Juegos Paralímpicos de Invierno

Con siete metales, de ellos tres de oro, Ucrania arrancó este sábado 5 de marzo como líder del medallero de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022, a pesar de la guerra y la invasión rusa a su país.

A más de 6.000 kilómetros de los combates y los bombardeos, en las pistas de Zhangjiakou, los representantes ucranianos brillaron y aprovecharon sus éxitos para lanzar mensajes de paz y de solidaridad con sus compatriotas, en esta primera jornada de un evento en el que los participantes rusos y bielorrusos fueron vetados el jueves.

El equipo ucraniano logró sus tres oros del sábado en el biatlón. El éxito es especialmente importante teniendo en cuenta el periplo que tuvo que recorrer para llegar a China y que comenzó con un viaje en autocar en Europa. “Es un milagro que hayamos llegado”, había declarado Valeriy Sushkeyvch, presidente del Comité Paralímpico Ucraniano.

“La semana pasada estuvimos en Italia, sin ninguna equipación. No pudimos entrenar”, le cuenta a la AFP el biatleta Taras Ras, que se colgó este sábado la medalla de plata en la prueba de sprint sentado.

Antes de competir pudo tener noticias de su familia. “Por el momento, están seguros”, afirmó este joven de 22 años, que vivió “una carrera realmente difícil” tras la preparación caótica de los 29 deportistas de la delegación ucraniana en estos Juegos Paralímpicos.

La falta de preparación no impidió por ejemplo un podio 100 % ucraniano en el esprint de biatlón, en la categoría de visión reducida, con Vitalii Lukianenko (43 años) en lo más alto del podio, acompañado en el mismo por sus compatriotas Oleksandr Kazik, plata, y Dmytro Suiarko, bronce.

“Son mis hermanos en el deporte y mis hermanos en la vida. Estamos muy próximos, unos de otros”, declaró Lukianenko, que dedicó su medalla a las personas que “protegen nuestras ciudades”, animando a sus familiares y amigos de Járkov a mantenerse fuertes.

Por su parte, Oksana Shyshkova, que ganó en esprint en la categoría femenina de visión reducida, también se acordó de la situación de su país. “Las medallas no tienen ninguna importancia, en comparación con lo que viven nuestros familiares y amigos, y la gente que ya ha sufrido la guerra”, dijo.

Con información de AFP.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.