Adquirió millonaria deuda para ir al Mundial de Qatar 2022 y su selección quedó eliminada en fase de grupos

A menos de 20 días de la final del Mundial Qatar 2022, varias son las historias que se han conocido de fanáticos que por ir a ver a su selección deciden pedir préstamos de grandes sumas de dinero para viajar al lujoso país asiático.

Pero como en todo juego, solo uno será el campeón y una vez más la suerte no fue para México, que junto a Polonia sufrieron por tener la misma cantidad de puntos, además de goles, lo que les hacía irse al ítem de las tarjetas para que se definiera la suerte de cada uno en el torneo y así poder pasar a los octavos de final.

Pero entonces, Argentina venció a Polonia 2-0 y cumplió la tarea; México también se hizo fuerte y venciendo a Arabia Saudita rozaba su tiquete a la siguiente ronda, pero el descuento de los saudíes hacia el final del juego desacomodó a los mexicanos que decepcionados salieron de la competencia.

Aunque el paso del equipo mexicano por el Mundial terminó, algunos de sus seguidores cuentan cómo se endeudaron para viajar y disfrutar de la cita mundialista. Este es el caso del tiktoker @angelsoyyo_ quien a través de un video publicado en su red social que suma casi los 2 millones de reproducciones, cuenta la odisea que vivió para poder llegar allí.

Endeudado, así quedó el ‘influencer’

Ángel cuenta en el video que lo contactó una marca y le dijo: “Hemos visto que haces contenido de fútbol, queremos patrocinar influencers para que se vayan al Mundial, pero tienen que tener su boleto”, es decir, los creadores de contenido debían por cuenta propia pagar sus tiquetes de avión.

Entonces, decidió comprar los pasajes que tuvieron un costo de $30.000 pesos mexicanos, porque la marca le aseguró que “les vamos a dar 3.500 dólares para que ustedes se los gasten allá, en lo que quieran”, un enunciado que para muchos era un aviso de supuesto engaño, pero Ángel mostró el contrato hecho con la compañía que lo contactó.

También le pidieron abrir una cuenta para depositar el dinero, mismo que hasta el momento no ha recibido: “Como no me caía el dinero, yo dije ‘bueno, voy al banco, saco un préstamo que al momento que ellos me depositen, pago la deuda casi completa’”.

En conclusión, el joven puntualizó que su préstamo fue de un monto de 100 mil pesos mexicanos, pero señaló que está “más endeudado que la gente con Elektra”, refiriéndose a que intentó vez tras vez comunicarse con la marca que no le contestó.

Terminó el clip, diciendo: “Bueno, tengo una deuda enorme de $100 mil pesos más intereses, pero bueno, cuando regrese a México veré cómo lo pago. La experiencia de un Mundial nunca se me va a quitar”.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, que entre risas y lamentos le dieron consejos al influencer.

“Buena historia jaja disfruta el Mundial, Ángel”; “Yo creo que muchos llegarán endeudados hasta el tronco”; “Este video lo hizo para que le paguen su deuda jajaja quién saca un préstamo si ni le pagan el contrato”; “Voto por que la Federación pague aunque sea los intereses, le deben mucho a la afición”, son cuatro de los cientos de comentarios.

Cabe recordar que el partido fue trepidante entre las selecciones de México y de Arabia Saudita, que se despidieron este miércoles pasado del Mundial de Qatar. Un adiós más duro seguramente para el Tri, que pese a imponerse por 1-2, se quedó a un gol de lograr un billete a los octavos de final que fue para Polonia.