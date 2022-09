“Agradecer al Altísimo”: Iván René Valenciano reapareció para dar novedades sobre su salud

Buenas noticias dio Iván René Valenciano, legendario delantero del Junior de Barranquilla y comentarista deportivo, quien este jueves subió un video a sus redes sociales para agradecer el cariño de los seguidores y comentar algunos detalles de lo sucedido luego de la descompensación que sufrió a bordo de un avión la semana pasada.

Valenciano fue atendido en la Clínica Colsanitas, donde lograron estabilizarlo y le practicaron exámenes complementarios para descubrir las razones de su desmayo. Los hallazgos apuntaron a una crisis por la “hipertensión arterial” que sufre y que, de ahora en adelante, tendrá que manejar con medicamento.

“El motivo de este video es agradecerle a Dios, al Altísimo, por tenerme con vida e ir recuperando la salud poco a poco”, arranca el mensaje del ‘Bombardero’, ya sentado en la sala de su casa, tomando unos días de reposo. “Agradecerle a mi familia, a todos mis amigos y a la gente que me llamó o me escribió por darme esa muestra de cariño y afecto”, completó.

El exdelantero de la Selección Colombia no se olvidó del personal médico que le dio atención prioritaria a su llegada. “Si no hubiera sido por ellos y la atención que tuvieron hacia mí, seguramente no estuviéramos acá mandando este video”, aseguró.

Contento de haber recibido el alta médica, Valenciano afirmó que espera pronto volver a su rutina como panelista y comentarista deportivo. “Espero verlos muy pronto, ojalá lo más rápido posible, o sino cuando Dios lo decida”, concluyó.

Muchas gracias por sus mensajes 👏🙏 pic.twitter.com/A7KUxPgLRs — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) September 22, 2022

Iba hacia Barranquilla

Horas de preocupación vivió la familia de Valenciano y todos los seguidores que tiene regados en el país el ‘Bombardero’. SEMANA, buscando la versión oficial de lo acontecido con el exfutbolista barranquillero, indagó con fuentes cercanas al personaje y tuvo la posibilidad de recibir por parte de un familiar los detalles de lo sucedido: “Sí, venía en un vuelo para Barranquilla... lo dejaron en observación en el aeropuerto de Bogotá”, antes de trasladarlo finalmente a la Clínica Colsanitas.

Minutos después, la misma fuente llamó a la calma y pidió que solo se escucharan versiones oficiales sobre la salud del exdelantero. “Está bien, le hicieron un electro, su condición está estable y un poco la tensión alta”, advirtió.

Ya cuando la noticia estaba rondando por los principales medios del país, surgió un video desde el interior del avión, en el que se ve al cuerpo médico prestarle los primeros auxilios a Valenciano, que hasta ese momento estaba totalmente consciente de la situación y respondía, una a una, a las preguntas que le realizaba el personal de salud para determinar su estado.

Comunicado oficial: estado de salud Iván René Valenciano. pic.twitter.com/fqLMJylJLE — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) September 17, 2022

El sábado 17 de septiembre, cuatro días después de la descompensación, el hospital emitió un alentador comunicado, en el que confirmaban que el paciente se encontraba estable, a la espera de recibir el alta médica. “Tras ser evaluado por los profesionales de salud del Servicio de Urgencias, se descartó síndrome coronario agudo y tromboembolismo pulmonar. Las evaluaciones reportaron, en cambio, hallazgos de hipertensión arterial, por lo cual se encuentra en estudios complementarios”, añadió la versión oficial.

Afortunadamente, Valenciano esta fuera de peligro, enfocado en recuperarse y volver a los proyectos personales que ya había comentado a SEMANA. “Es desde lo profesional, seguir creciendo cada día. Se hacen cambios para mejorar y quiero ser mejor cada día como comentarista y panelista. Por eso el cambio de ESPN a WIN. Siempre se verá a un Iván picante, sin filtro. Digo las cosas como las pienso, pero con argumentos, con herramientas de juicio y base. No hablo por hablar, sino en lo que analizo, vivo y veo”, dijo días antes del incidente que alcanzó a encender las alarmas entre los aficionados del fútbol colombiano.