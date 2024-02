Águilas Doradas vs. Bragantino: canal y hora para ver el debut de Colombia en Copa Libertadores

En el campeonato apertura con González, fue primero del todos contra todos con 39 unidades . En el de clausura con Farías, sumó 44 puntos y también estuvo en lo más alto de la tabla. En ambos torneos no tuvo un buen papel en los cuadrangulares finales.

Millonarios vs. Águilas Doradas - fecha 7 - Liga BetPlay | Foto: Colprensa.

“El equipo va a estar muy fuerte mentalmente para trabajar ese partido por el triunfo ante Millonarios, el rival más grande del fútbol colombiano. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes porque en la elaboración va a estar el problema para ellos, porque para los brasileros, cuando no encuentran el balón, se descomponen bastante. Debemos ser muy serios y ordenandos cuando ellos empiecen a elaborar para no darles la posibilidad. Al tener buena repartición, les vamos a dificultar el juego”, dijo el técnico Hernán Darío antes del encuentro en el Atanasio Girardot, escenario que se puso a disposición del equipo antioqueño, pues el estadio Alberto Grisales no cumple las normativas de Conmebol.