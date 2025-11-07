Alarmas encendidas en América de Cali por los tres lesionados en plena recta final de temporada

América de Cali vive un buen momento deportivo en la Liga Betplay y luego de ver la crisis y un cambio urgente de técnico, el club vallecaucano cambió su forma de juego y encontró la fórmula para repuntar en la tabla de posiciones. En estos momentos, depende de sí mismo para entrar a cuadrangulares semifinales, algo que parecía lejano semanas atrás.

Ahora, desde la octava posición y con dos partidos por jugar, América de Cali se ilusiona con clasificar. Con David González desde el palco y el ídolo Alex Escobar desde la línea, los hinchas ven fuerza en la nómina y buen ambiente para estar cerca de las finales, más allá de que Atlético Nacional haya goleado 4-1 en la ida de las semifinales de la Copa Betplay en Medellín.

En su más reciente presentación, América de Cali prácticamente fue local en el estadio La Independencia de Tunja. La hinchada roja en el interior del país no le falló a la cita en el departamento de Boyacá y el equipo cumplió con un 2-0 letal con goles de Dylan Borrero y el juvenil José Cavadía.

José Cavadía, figura del partido de América contra Boyacá Chicó. | Foto: Oficial América de Cali

Boyacá Chicó no pudo evitar el desastre ante el favorito y América pudo escalar hasta la octava posición. El cuatro veces finalista de la Copa Libertadores se concentra para la fecha 19, en el Pascual Guerrero, ante Unión Magdalena. Luego cerrará con Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y se alistará para la pelea con Atlético Nacional y la misión de remontar los tres goles en contra y alcanzar una nueva final.

Los tres lesionados en América de Cali tras el partido contra Boyacá Chicó

Pese al buen momento del América, la hinchada da signos de preocupación luego de los jugadores que salieron lesionados en la cancha de La Independencia de la ciudad de Tunja. José Cavadía fue uno de los que cayó luego de ser gran figura en el primer tiempo y abrir el marcador en el departamento de Boyacá.

¡GOLAZO DE @AmericadeCali! Tremendo remate de José Cavadía y la 'Mecha' se hace sentir en Tunja. #LALIGAxWIN 👹⚽🔥🏆 pic.twitter.com/rBAsOo2pEj — Win Sports (@WinSportsTV) November 6, 2025

El juvenil de la Selección Colombia Sub 20 marcó a los cinco minutos de comenzar el partido, pero a los 76′ tuvo que salir en medio de fuertes dolores y le dio el paso a Sebastián Navarro.

Antes, a los 62 minutos, Andrés Roa le dio ingreso a Tilman Palacios y sobre los 81, Omar Bertel no pudo continuar y le dio paso a Marcos Mina. Los tres futbolistas de América salieron con molestias y se esperan reportes médicos para determinar la evolución de las lesiones.