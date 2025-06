Y todo apunta a que Alberto Gamero llegó con escoba en mano al Cali . En la mañana de este jueves, el periodista Felipe Sierra contó, en su cuenta de X, que el estratega samario pidió que Sergio Barranca Herrera, histórico exjugador verdiblanco y desde hace un par de años en la parte técnica, no haga parte del plantel profesional.

“Sergio Herrera no podrá estar en el plantel profesional (será reubicado)”, fue una parte de la información entregada por Felipe Sierra.

Pero eso no es todo, pues el mismo comunicador añadió que esa no fue la única exigencia que Gamero le puso a los dirigentes para dirigir al Cali. Hay otras tres, bastante importantes, que no pasan desapercibidas entre la prensa y los aficionados: